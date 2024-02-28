Безугла потролила Пашинського “світлинами радості” та збурила Мережу (фото)

Користувачі не забарилися з коментарями.
Одіозна нардепка Марʼяна Безугла вирішила потролити колишнього нардепа Сергія Пашинського “світлинами радості”.
Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.
“Моменти радості. Ретроспектива”, — написала нардепка.
Користувачі не забарилися з реакціями.
Нагадаємо, журналісти отримали записи скандальних заяв екснардепа Сергія Пашинського про Залужного і обкрадання ЗСУ. Подробиці — в матеріалі ТСН.ua.
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