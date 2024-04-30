Безугла привітала ДПСУ з професійним святом і відразу розкритикувала: що їй не сподобалося

На її думку, зараз прикордонники виконують "невластиві функції", адже ДПСУ – "це не про штурм Часового Яру".
Народна депутатка Мар'яна Безугла привітала ДПСУ з Днем прикордонника і одразу ж розкритикувала Службу.
Які претензії до прикордонників має невгамовна нардепка, вона написала у Facebook.
Безугла нагадала, що нещодавно чисельність прикордонників збільшили на 15 тис. осіб. Нардепка сказала, що "була змушена" підтримати це рішення, хоча ані в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ані у Верховній Раді не розбиралися, наскільки це доцільно.
На її думку, зараз прикордонники виконують "невластиві функції".
"З них роблять бригади і батальйони де-факто сухопутних військ, прикомандировують захищати Часів Яр чи Очеретине. Вони мають берегти кордон, а піхота – воювати. А маємо щось посередині", — каже Безугла.
Депутатка вважає, що воєнний захист кордону мають здійснювати ЗСУ, а роль прикордонників дуже конкретна і обмежена.
"Отже, бедлам із використанням коштів і розмиттям функцій продовжується. І це ще не все: прикордонники — не внутрішні війська і не поліція, вони опинилися в складі МВС під час розборок за сфери впливу в нашій корумпованій державі, яка частково напряму, а частково через вплив керувалася з Москви, а в 2014 році прикордонники взагалі пропустили росіян. У 2022 році "реформована" з 2014 року Держприкордонслужба спрацювала значно краще, але все ж дуже нерівномірно. Взагалі пам’ятаю, як прикордонна розвідка перед вторгненням доповідала на засіданні Комітету, що не така вже й велика загроза, а керівник цього нашого маленького розвідувального органу був потім знятий із посади. Є що розказати мені, як носію держтаємниці, але", — розповідає вона.
Також депутатка вважає, що у корупції в системі "Шлях" є провина ДПСУ.
Безугла каже, що прикордонники — "це про безпеку кордонів, роботу на випередження та недопущення, а не про штурм Часового Яру чи про поліцію".
Депутатка пропонує:
- Зробити кількість прикордонників невеликою.
- "Вони мають бути переосмислені без жодних "Бригад наступу" і мімікрії під сухопутні війська чи нацгвардію".
- Передати ДПСУ від МВС до СБУ та займатися безпековими, контррозвідувальними і розвідувальними питаннями на нашому кордоні.
Натомість у коментарях Безуглій відповіли, чи дійсно прикордонники 2014 року нібито "пропустили" росіян. Там нагадали, що прикордонники тому і "пропустили" у 2014 році НЗФ, бо у них не було сил і засобів, аби зупинити ворога, тому що вони виконували номінальні "поліцейські" функції з охорони держкордону
Раніше Мар’яна Безугла заявила, що військовозобов'язані українські чоловіки, які перебувають за кордоном, мають повернутися і воювати, або відмовлятися від українського громадянства.
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