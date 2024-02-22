Безугла прокоментувала корупційний скандал у ВЛК та збурила Мережу: яку різку відповідь дали їй українці

Дізнайтеся, що саме написала нардепка.

Нардепка Марʼяна Безугла емоційно прокоментувала новий корупційний скандал у ВЛК і знову збурила Мережу.

Обрала вона для цього незмінний майданчик — свою сторінку у Facebook.

“Мільйон доларів у полковника після карʼєри у ВЛК, а скільки тоді у генералів?”, — написала нардепка.

Скриншот допису Безуглої

Користувачі і собі не забарилися та взялися коментувати її допис. Зокрема, людей цікавить, скільки ж грошей тоді у депутатів.

Скриншот

Нагадаємо, СБУ підтвердила обшуки і затримання ексочільника ВЛК Чернігівської області, в якого було знайдено майже 1 млн дол. Спецслужба уточнила, що ліквідувала в Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

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