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Безугла прокоментувала корупційний скандал у ВЛК та збурила Мережу: яку різку відповідь дали їй українці

Безугла прокоментувала корупційний скандал у ВЛК та збурила Мережу: яку різку відповідь дали їй українці

Народна депутатка Мар’яна Безугла / Фото: із соцмереж

Дізнайтеся, що саме написала нардепка.

Нардепка Марʼяна Безугла емоційно прокоментувала новий корупційний скандал у ВЛК і знову збурила Мережу. 

Обрала вона для цього незмінний майданчик — свою сторінку у Facebook

“Мільйон доларів у полковника після карʼєри у ВЛК, а скільки тоді у генералів?”, — написала нардепка. 

Скриншот допису Безуглої / ©
Скриншот допису Безуглої

Користувачі і собі не забарилися та взялися коментувати її допис. Зокрема, людей цікавить, скільки ж грошей тоді у депутатів. 

Скриншот / ©
Скриншот

Нагадаємо, СБУ підтвердила обшуки і затримання ексочільника ВЛК Чернігівської області, в якого було знайдено майже 1 млн дол. Спецслужба уточнила, що ліквідувала в Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

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