Безугла прокоментувала відставку Залужного і збурила Мережу

Народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала відставку Валерія Залужного. Вона щиро потішилася таким рішенням.

Про це Безугла написала на своїй фейсбук-сторінці.

"Недооцінили суб'єктність жінки й силу правди. Буває. Ну що ж. Тепер маємо хоча б ШАНС", – написала вона.

Бурхлива реакція українців

Слід зауважити, що деякі українці порадили нардепці спуститися на землю й бути менш пихатою.

"Переоцінили ви свій "вклад". Рішення було прийнято давно, вас лише використали"

"Та ти то тут до чого?"

"Той випадок, коли ваш егоцентризм конкурує з пришелепкуватістю! А по факту Мар'яна Безугла проста шавка, що виконує дурнуваті команди Андрія Єрмака"

"Ну, це вже зайве, Мар'яно.."

"Недооцінили глибину вашого довбо***зму"

"Б*я, перша у світі людина, яка колись відкине ратиці через власну переоцінку..."

"Так може грошей з США виб'єте, потужна ви наша"

"Ну от Ваших п'ять копійок точно не вистарчало чебурашці, щоб придбати гармошку"

Нардепці вказали на те, що вона просто знущається. Одна з користувачок наголосила, що хоче дожити до моменту, коли Безуглу будуть "ссаними ганчірками гнати з України".

"У вас сила правди? Ви нанюхалися? Всі знають, що ваша суб'єктність в яйці Єрмака. Всю ціну вам знають. На жаль і в цьому ваша фортуна, що разом з Генералом не можуть піти його солдати. А якби пішли, то подивились би, хто залишився. Ну що будемо тепер спостерігачами. Народна мудрість: є**ла жаба гадюку. І ще. Не надійтеся, падли, що вам вдасться здати Україну", – написала жінка.

Не обійшлося, як завжди, без притаманного українцям гумору. Один з користувачів розмістив мем, на якому, зокрема, цікаво інтерпретована Безугла.

Мем про Безуглу й відставку Залужного

Чимало українців іронічно продовжили тезу Безуглої про "шанс". Вони уточнили, що, напевно, вона мала на увазі "шанс програти війну" або ж "шанс для московитів знищити Україну".

"Шанс з ручним для влади Сирським? Борчиня з совком отримала ще більший совок... Це ваша перемога..."

"Точно. Шанс стати нарешті "союзной рєспублікой" ми тепер маємо завдяки вам. Мра*і"

"Шанс був в пологовому, коли ви народжувались.. Щось Боженька сплутав.. Бо тільки розумово обмежене може радіти такому.."

"З такими як ти, шансів вже точно немає…"

"Шанс виконати обіцяне Путіну"

Мем про Безуглу та відставку Залужного

Інші яскраві коментарі:

"Ви вже руськіе рублі купили? Долари та гривні можете спалити, вам вони не знадобляться"

"Якщо людина зловтішається звільненням воїна, хто вона в цій країні?!"

"Подивимось на вас на лаві підсудних! От смішно буде"

"Ви вже мекнули на радощах? Бо якось знову текст по-дебільному написаний"

"Коли вона вже закриється?"

"С**а ти безмозгла"

"Пані Мар'яно, стуліть пельку, будь ласка!"

"Тепер ти, курва, задоволена. Тепер Україну можна сміливо здавати ворогові"

"Дурепа, вам як яникам втекти не вдасться!"

"Чекай бумеранг, він уже близько"

"Захлопніть рояль".

Мем про Безуглу та відставку Залужного

Звісно, були й люди, які похвалили Бузуглу й відзначили її проникливість. Такі коментарі зібрали найбільше негативних реакцій.

"Молодець. Правду не люблять"

"Логічне рішення. Війна без стратегії завжди закінчується поганим результатом"

"Мар'яна, ти крута! Вода камінь точить!!!! Дякую"

"Все правильно Ви робили. Сирський – найкращий варіант однозначно"

"Люблю тебе Мар'яна. Сили тобі та твоїй команді у створенні нової української спільноти, чистої від кругової поруки, корупції та непрофесіоналізму. Буде тяжко, буде опір тих, хто крав і громадян, яким промили мізки до засліплення та глухоти. Майбутнє України за такими, як ти!"

"Дивлюся приписи наших громадян і дивуюся: що їм медом Залужний намазав? Мар'яна Безугла, я з Вами солідарна"

"Здається, Ви переоцінюєте роль персоналій в масштабних процесах. Навіть таких персоналій як Залужний. Шанс не з'являється та не зникає лише від заміни Головнокомандувача та його оточення"

"Мар'яна ви умнічка. Те що ви вимагали від ГШ, сьогодні озвучив Президент і поставив ці задачі перед новим Главкомом".

Раніше йшлося про те, що генерал Валерій Залужний вже увійшов до історії. За майже два роки повномасштабного вторгнення він заслужив повагу та довіру як військових, так і цивільних. Не дивно, що рішення про заміну головнокомандувача ЗСУ викликало чимало суперечок, зокрема: дехто вважає, що усе відбулося так, як мало, а інші – категорично не погоджують з його доцільністю.

ТСН.ua зібрав реакції політиків та лідерів думок на відставку Валерія Залужного.

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