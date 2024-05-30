Безугла проти Генштабу: нардепка знову жорстко “наїхала” на Сирського

Вона вважає, що в роботі Генштабу нічого не змінилося.

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що з моменту відставки Валерія Залужного з поста головнокомандувача Збройними силами України і його заміни на генерал-полковника Олександра Сирського у структурі і принципах роботи Генштабу нічого не змінилося. Єдиним шансом виправити ситуацію є допуск до командування бойових офіцерів нижчої ланки.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Після відставки Залужного нічого не змінилося

“У чому різниця між попереднім і теперішнім очільником війська? Як змінилася стратегія, які зміни відбулися? Як я вже писала, не змінилося нічого”, — заявила Безугла.

Вона підкреслила, що спостерігаєтья лише одна різниця: на її думку, Залужний практично не виїжджав війська, навіть не покидав меж Київської області. Натомість Сирський постійно буває у багатьох місцях.

“Завжди можна сказати, що ти не на зв'язку, а Олександр Станіславович не любить спілкуватися, коли він не "бог", а щось треба відповісти або навіть довести”, — написала нардепка.

Безугла також переконана, що генералітет не просто не дбає про розвиток професійного рівня та злагодженості колективів бригад, локального лідерства, цінностей та бренду підрозділів, але і саботує подібні дії.

“Чи це глухий кут у розвитку українського війська? Вважаю, що так, з Сирським, Содолем, Павлюком Баргилевичем та іншими представниками фракції”, — заявила нардепка.

Ситуацію врятують командири підрозділів

“Чи є світло в тунелі, шанси? Так! Вони внизу, в бойових підрозділах, які розвиваються всупереч”, — переконана Безугла.

Вона вважає, що ці люди намагаються самостійно навчати своїх бійців, здобувати новітні технології для боротьби з росіянами, зав'язувати знайомства і ділитися інформацією в обхід вищих штабів.

Наостанок Безугла висловила переконання, що задля ефективного впровадження інновацій необхідно змінити Генштаб: “Може, час розбити скляну стелю? Змінити Генштаб? Дати рух новому генералітету, без "першого факультету", який здобувається на безкінечно застарілих кафедрах незмінених військових вишів? Здійснити революцію в українській армії, щоб перемогти? Змінюйся, щоб перемогти. Працює тільки те, що веде до перемоги. І це точно не пенсіонери з зірочками і "ручніками"”.

Нагадаємо, скандальна нардепка Мар'яна Безугла розкритикувала генерала Олександра Сирського. Її не влаштувало кадрове призначення.