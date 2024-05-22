Безугла розкритикувала Сирського та рознесла Генштаб: скандальні заяви нардепки

Нардепка Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в тому, що він жодним чином не відреагував на її непублічні звернення та проігнорував критичні проблеми. Також вона “накинулася” на оточення Сирського.

Відповідний допис Безугла опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Нардепка поскаржилася, що зверталася до Сирського з непублічними зверненнями, але той її проігнорува і зізналася, що “чесно намагалася з ним працювати, страждаючи від побаченого”.

“Пафос совка і знецінення людського життя. Перші штрихи”, — коротко назвала ситуацію в Генштабі Мар'яна Безугла. Далі вона пройшлася по кожному генералу у Генштабі.

Про начальника Генштабу Баргилевича

“Баргилевич — Начальник Генерального Штабу. Бюрократія збільшилась вдвічі. Закриття ІТ підрозділів. Лобізм старих оборудок. Мінйон Сирського. Знищення ТРО”.

Про командувача Сухопутних військ Павлюка

“Павлюк — командувач Сухопутних військ. Просто мінйон із схильністю до нервових зривів на підлеглих. Практично відсутність підготовки людей перед відправкою в бригади. Намагання створити якомога більше нових бригад, аби пристроїти штаби, більше штабів, а не вчити піхоту і давати на поповнення. Ще штаби! Імітація бурної діяльності — наше все”.

Про головнокомандувача ЗСУ Сирського

“Сирський — Головком ЗСУ, приховування правди, розрив підрозділів, ручний контроль, російська жорстокість і випалювання всіх конкурентів та креативних у війську. Зміна комбригів і комбатів так швидко, що вони не встигають познайомитися з підрозділом, а вже винні. Знищення десантників прямо зараз, аби перетворити в сухопутні війська і ще багато-багато іншого, а також все те, що у всіх його мінйонів, бо авторитаризм рішень ГК зашкалює, і все в ЗСУ — це зараз обличчя Сирського”.

Про керівника фронту Содоля

“Содоль — Керівник фронту з лютого 2024. Кулуарний «мʼясник», який приховає все, що треба любому начальнику. Непідготовлена Харківщина, Авдіївка (дуже довго відповідав за цей напрямок у Залужного до, а тепер відповідає в рамках майже всього фронту, корисний генерал для Головкомів)”.

Що Безугла пропонує

Нардепка вважає, що українцям потрібно “добиватися, щоб ці всі касти пішли і вже ніколи не ухвалювали ключові рішення”. “Вирвати з їхніх лапок ЗСУ. Далі тільки нове покоління. Хто виріс у війну з 2014. Без московських училищ і зірочок часів Януковича. Досить. Що робити бригадам? Триматися. У бойових підрозділах накопичилося стільки досвіду, інновацій, горизонтальних зв’язків, що ви встоїте”, — написала Безугла.

“2014 рік не призвів до перебудови штабів ЗСУ, 2022 рік не призвів до перебудови штабів ЗСУ, якщо 2024 не призведе — нам кінець. Буду боротися і борюся за вас безкомпромісно, щодня. Бо це за життя, перемогу і майбутнє. Не можу допустити такого знецінення жертви усіх неймовірних військових, усіх цивільних, які одягли військову форму і повірили в ЗСУ. ЗСУ не може залишатись кривим дзеркалом”, — резюмувала Безугла.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла після повернення з фронту назвала деяких генералів “злочинцями” та звинуватила їх у наступі РФ на Харківщині та провалі оборони на Покровському напрямку.

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