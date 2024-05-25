Безугла розкритикувала вище військове керівництво через "репресії": шокувальна заява нардепки

Нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені "репресії" проти "неугодних". Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії "безпечно звернутися і розказати правду", написавши їй особисто.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Зараз військових блогерів змушують видаляти свої акаунти, писати пости на підтримку вищого військового керівництва, а також по бригадах намагаються організувати "колективні звернення". Дякую, що ділитесь цим, але такі репресії ніщо порівняно з цілеспрямованою відправкою "неугодних" на штурм, з якого не повертаються", – заявила Безугла.

Нардепка додала, що вже зібрала "немало кейсів щодо таких випадків", які сталися за роки війни. Проте Безугла не уточнила, що вона збирається робити із зібраною інформацією.

Нагадаємо, Безугла натякнула, хто винний в прориві росіян на Харківщині. За словами нардепки, в області взагалі не будувалися укріплення.

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