Безугла рознесла колегу по парламенту і пригрозила СБУ: подробиці

Одіозна нардепка Марʼяна Безугла рознесла колегу по парламенту Дмитра Разумкова, зауваживши, що він “виступає за демобілізацію і водночас захищає ухилянтів, зокрема за кордоном”.

Відповідний допис вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

“З Дмитром Разумковим взагалі цікаво: він виступає за демобілізацію і водночас захищає ухилянтів, зокрема за кордоном. То хто його аудиторія? Якщо зараз робити повну демобілізацію (що апріорі абсурд, питання стояло про термін служби), то треба наново набрати, ні, не 500 тис., а 700-800 тис. людей замість тих, хто тримає фронт. При цьому, крім часу для набору враховуйте мінімум 2 місяці на базове навчання та злагодження”, — пише нардепка.

“Водночас він був одним із найактивніших затягувачів законопроєкту про мобілізацію, що унеможливило встановити термін мобілізації та знизило призов. Отже, другим пунктом він був проти першого”, — додала Безугла.

Також, за її словами, Разумков “захищає ухилянтів, виторговуючи всякі відстрочки, виступаючи проти обмеження консульських послуг і т.д.”. “Цим же він сприяє зниженню набору у військо та розвитку суспільної відомості, що війна за Україну не стосується кожного. Отже, суперечить і першому, і другому пункту”, — пише нардепка.

“У чому логіка? Чисто загублений у часі і просторі популіст. Ще й конкурент Юлії Володимирівни. Не всі пройшли випробування владою, деякі зламалися. А який був потенціал!”, — зазначила Безугла.

Можливо, припускає вона, “його (Разумкова — ред.) ще й шантажують росіяни, дуже на те схоже”. “Це вже питання до Служби безпеки України. Адже всі вищезазначені дії, хоча й суперечливі в контексті, всі вони сприяють зниженню нашої сили боротися. Не забуваємо, що Разумков був єдиним на засіданні РНБО, хто голосував проти закриття каналів Медведчука, що й стало тоді "останньою краплею"”, — наголосила нардепка.

“P.S. Такі фото зараз поприбирав переважно, повернувся до костюму, а от у 2022-2023 роках любив похизуватися, що він "військовий", при цьому з професійними зйомками та постановочними ракурсами”, — резюмувала Безугла, опублікувавши відповідні світлини.

Скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла пропонує створити інформаційні та кібервійська.

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