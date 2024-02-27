Безугла рознесла законопроєкт про мобілізацію і покинула засідання Комітету Ради

Нардепка сказала, що це просто “говорильня”.

У вівторок, 27 лютого, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Прокоментувати засідання вирішила нардепка Марʼяна Безугла.

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

“Законопроєкт про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік:

⁃ 4195 правок, це завал — наче у нардепів війни немає.

⁃ Сьогодні почали розгляд на засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

⁃ Ведеться стенограма засідання — прогрес. Сайт і сторінка Комітету досі не працює.

⁃ Запропонувала зразу розібрати застереження від фракцій (це про готовність голосувати взагалі) і перейти до тематичних блоків конкретних (!) правок — пропозицію відхилили.

⁃ За дві години розглянули два питання концептуально, а не конкретні правки і завалили щодо цих двох питань рішення.

⁃ Я зазначила, що це просто говорильня і покинула засідання.

- Не звертайтеся щодо врахування тих чи інших правок зараз — дивіться, що взагалі робиться, яке врахування окремої правки”, — написала нардепка.

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“Окреме вітання голові комітету (Завітневич, тегнути не можу, забанив у Facebook, сміливий) — “менеджмент 80 рівня”. Говоримо так, як до цього перед першим читанням говорили на ці ж самі теми 4 (!) дні без протоколу, після чого результати майже не ввійшли до повторно зареєстрованого законопроєкту та взагалі не увійшли до висновку Комітету”, — продовжила вона.

Також вона запропонувала девіз засідання: “Говорили-балакали”.

“А це зокрема про право військових на ротацію і звільнення, про справедливість, про рекрутинг, про військовий вишкіл громадян і багато іншого. Про реалізм”, — резюмувала Безугла.

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