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Безугла рознесла законопроєкт про мобілізацію і покинула засідання Комітету Ради

Безугла рознесла законопроєкт про мобілізацію і покинула засідання Комітету Ради

Народна депутатка Мар’яна Безугла / Фото: із соцмереж

Нардепка сказала, що це просто “говорильня”.

У вівторок, 27 лютого, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Прокоментувати засідання вирішила нардепка Марʼяна Безугла

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

“Законопроєкт про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік:

 ⁃ 4195 правок, це завал — наче у нардепів війни немає.

 ⁃ Сьогодні почали розгляд на засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

 ⁃ Ведеться стенограма засідання — прогрес. Сайт і сторінка Комітету досі не працює. 

 ⁃ Запропонувала зразу розібрати застереження від фракцій (це про готовність голосувати взагалі) і перейти до тематичних блоків конкретних (!) правок — пропозицію відхилили.

 ⁃ За дві години розглянули два питання концептуально, а не конкретні правки і завалили щодо цих двох питань рішення.

 ⁃ Я зазначила, що це просто говорильня і покинула засідання. 

- Не звертайтеся щодо врахування тих чи інших правок зараз — дивіться, що взагалі робиться, яке врахування окремої правки”, — написала нардепка. 

Скриншот / ©
Скриншот

“Окреме вітання голові комітету (Завітневич, тегнути не можу, забанив у Facebook, сміливий) — “менеджмент 80 рівня”. Говоримо так, як до цього перед першим читанням говорили на ці ж самі теми 4 (!) дні без протоколу, після чого результати майже не ввійшли до повторно зареєстрованого законопроєкту та взагалі не увійшли до висновку Комітету”, — продовжила вона. 

Також вона запропонувала девіз засідання: “Говорили-балакали”.

“А це зокрема про право військових на ротацію і звільнення, про справедливість, про рекрутинг, про військовий вишкіл громадян і багато іншого. Про реалізм”, — резюмувала Безугла. 

Нагадаємо, стало відомо, коли запрацюють кабінет призовника і реєстр військовозобов'язаних. 

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