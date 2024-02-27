Безугла рознесла законопроєкт про мобілізацію і покинула засідання Комітету Ради

Нардепка сказала, що це просто “говорильня”.
У вівторок, 27 лютого, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Прокоментувати засідання вирішила нардепка Марʼяна Безугла.
Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.
“Законопроєкт про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік:
⁃ 4195 правок, це завал — наче у нардепів війни немає.
⁃ Сьогодні почали розгляд на засіданні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
⁃ Ведеться стенограма засідання — прогрес. Сайт і сторінка Комітету досі не працює.
⁃ Запропонувала зразу розібрати застереження від фракцій (це про готовність голосувати взагалі) і перейти до тематичних блоків конкретних (!) правок — пропозицію відхилили.
⁃ За дві години розглянули два питання концептуально, а не конкретні правки і завалили щодо цих двох питань рішення.
⁃ Я зазначила, що це просто говорильня і покинула засідання.
- Не звертайтеся щодо врахування тих чи інших правок зараз — дивіться, що взагалі робиться, яке врахування окремої правки”, — написала нардепка.
“Окреме вітання голові комітету (Завітневич, тегнути не можу, забанив у Facebook, сміливий) — “менеджмент 80 рівня”. Говоримо так, як до цього перед першим читанням говорили на ці ж самі теми 4 (!) дні без протоколу, після чого результати майже не ввійшли до повторно зареєстрованого законопроєкту та взагалі не увійшли до висновку Комітету”, — продовжила вона.
Також вона запропонувала девіз засідання: “Говорили-балакали”.
“А це зокрема про право військових на ротацію і звільнення, про справедливість, про рекрутинг, про військовий вишкіл громадян і багато іншого. Про реалізм”, — резюмувала Безугла.
Нагадаємо, стало відомо, коли запрацюють кабінет призовника і реєстр військовозобов'язаних.
- Читайте провідні новини дня:
- Буданов і Малюк заінтригували: чи дійсно Кримському мосту нарешті прийде гаплик
- Сирена, розкидані цвяхи і висипане зерно: поляки геть знахабніли, а Зеленському увірвався терпець
- "Погано говорить і перекошене обличчя": ексдружина звинуватила ТЦК у викраденні чоловіка з паралічем на Закарпатті