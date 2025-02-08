Безугла розповіла про свій роман з війсковим "Єнотом", який насправді був одруженим

Народна депутатка Мар’яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами парламентарки, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину.

Про свої стосунки Безугла наважилась розповісти у соцмережах після того, як дізналася про смерть коханого.

"Я не хотіла про це писати. Оприлюднення особистого життя не є обов’язковим атрибутом роботи політика. Але якщо політика для тебе — не самоціль, а інструмент змін та розкриття непростих тем, якщо все життя ти борешся за правду, то грань між особистим і суспільно важливим стирається, і особисті переживання стають частиною історії. Отже, ця історія буде про війну та кохання. І не матиме щасливого завершення", — написала вона.

Мар’яна Безугла розповіла, що познайомилися вони, коли чоловік сфотографував її в штабі у Лисичанську і надіслав це фото в чат, запитуючи, хто вона.

"Фото потрапило до його друга Юрія Бутусова. Юрій був журналістом і створив цілий сюжет із журналісткою Яніною та теорією змови — мовляв, що я роблю в Сєвєродонецьку та Лисичанську навесні 2022-го? Виявилося, що фото "дівчини у британці", яка заряджає телефон, може бути доказом того, що вона нібито керує військами. То були буремні часи, коли всі вірили в надію, що боротьба тут і зараз за межею можливостей закінчить війну дуже скоро", – пригадала Мар’яна.

Безугла розповіла, що військовий воював із 19 років. Їхній роман був бурхливим, і почався, коли він вийшов на зв’язок після поранення. Потім чоловік зробив їй пропозицію, але вона відмовила.

"Влітку 2024, після перерви в спілкуванні взагалі, він знову заговорив про сім’ю, але я розуміла, що нічого не вийде. Ми були зовсім різні, та й стосунки вже не виглядали актуальними. Далі ми лише переписувалися... Ми вирішили зустрітися 12 січня. 20 хвилин. Говорили. Цілувалися. Знову розмови про майбутнє. Відновили переписку. Він писав, що видає збірку, що багато віршів присвятив мені. Я знову почала задумуватися, відновити й стосунки. 4 лютого мені написав знайомий із ГУРу, який знав, що ми знайомі. Написав коротко й сухо: Єнот загинув", – розповідає вона.

Наступного дня після смерті коханого Мар’яна дізналась, що у нього була інша.

"Наступного дня я прочитала новину. Новину про те, як військова тужить за своїм загиблим нареченим. Там були ліричні роздуми про світ і кохання, про плани та фото. Фото рудої дівчини у формі. Фото троянд. Фото м’яких іграшок. Точно такого ж ведмедя, який лежить у мене. І він. Шок від жалю за близькою людиною змішався з іншим шоком – роздвоєнням реальності", – написала жінка.

Мар’яна Безугла пояснила, чому вирішила зробити цю історію публічною.

"Я знайшла її телефон і зв’язалася. Ми поговорили. Вона писала, що їхні стосунки тривали роки. Але як виявилось, з літа. Ймовірно. Отже, все нормально, ми розійшлися, вона з'явилась. Мабуть. Точно не збігалося лише одне. Він не сказав мені, що вже має інші стосунки. І коли 12 січня цілував — уже був ймовірно заручений із нею. Але мертві мовчать, і я б не робила цю історію публічною, якби не побачила чотири аспекти, на які змушена звернути увагу в дописах дівчини, які забирають право на власну життєву історію, і не тільки мою", – зазначила вона.

Безугла перерахувала ці чотири аспекти:

Узагальнення про час стосунків, що відбирає в інших людей право на їхні власні спогади.

Публікація особистої переписки з людиною, яка загинула й не може дозволити чи заборонити це. В мене дуже багато особистої переписки з Максимом, але вона стала меморіалом, який не призначений для сторонніх очей.

Недбалість до почуттів іншої жінки, яка була до нас і є матір’ю його дитини.

Ознаки капіталізації горя для створення особистого бренду, сподіваюсь, що ні.

Безугла вважає, що мала право публікувати свою частину історії.

"В мене питання до нього, але відповідей вже ніколи не буде. Якби не допомогла тобі перейти в ГУР… Якби ми не розійшлися… Якби я не "відморозилася"… Де б ти був зараз? Навіщо ти промовчав про Оксану, якщо ми й так уже місяцями просто дружили, ти ж збурив наново мої почуття після того обстрілу? Кому буде присвячений кожен вірш? Цих відповідей у мене не буде ніколи. Більшість вже неважливі. Ти став абстракцією. Рядками. Пам’яттю. Все стало історією. Але кожна історія заслуговує бути правдивою", – написала вона.

У підсумку Безугла висловила співчуття близьким Максима Ємця.

"Я щиро співчуваю всім близьким Максима Ємця. Щиро шкодую, що Оксана Рубаняк не стала тією самою рудою на все довге і щасливе життя, яку він шукав; зичу Оксані вдачі на службі та особистого щастя, щоб попереду було довге, сповнене кохання життя попри війну. Оксано, я вже не маю ніяких претензій і сказала все, що хотіла. І тепер просто хочу відійти у тінь. Далі це твоя історія. Щиро бажаю дитині Максима рости, увібравши в себе всі світлі риси батька", – написала Мар’яна Безугла.

Жінка попрощалася з коханим і зазначила, що це просто ще одна історія війни.

"Спочивай з миром. Воїне. Поете. Коханцю. Це просто ще одна історія війни. На похорон не піду. І фото не буде, це особисте", – підсумувала вона.

Нагадаємо, на Покровському напрямку загинув військовий та поет Максим Ємець з позивним "Єнот". Про загибель нареченого, який захищав Україну, повідомила військова та письменниця Оксана Рубаняк.

Допис Оксани Рубаняк

За словами військової, Максим Ємець завжди намагався знайти час та можливість приїхати до неї. Він відповідально ставився до служби та свого обов’язку, але хотів також бути хорошим чоловіком для письменниці. "Ти був воїном, про якого має дізнатися світ. Ти був борцем, віддав все своє життя війні. Я щиро захоплююся і поважаю твій шлях. Ти був тим, кому не байдуже, вкладався максимально у боротьбу, ти жив нею. Як і крайній час жив творчістю. Я видам твою збірку, котра практично на фінальному етапі. Я розкажу про тебе світу. Я нестиму тебе у своєму серці, котре не бʼється від моменту твоєї загибелі", – констатувала Рубаняк.

Водночас дружина Максима Ємця Тетяна розповіла у соцмережах, що її чоловік загинув під час виконання бойового завдання 4.02.2025 у м. Покровськ, Донецької області.

Допис дружини Максима Тетяни Ємець

Жінка повідомила, що прощання з Максимом відбудеться 11 лютого по вул. Ребета, 3, "Дім трауру" м. Івано-Франківськ.

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