Безугла розповіла всю “правду” про Єрмака і збурила Мережу

Одіозна нардепка Мар’яна Безугла розповіла правду про керівника ОП Андрія Єрмака. За її словами, той не є токсичною фігурою, а в Україні атакують “тих, хто щось робить”.

Відповідний допис нардепка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“З Андрієм Єрмаком цікава ситуація, його або атакують і придумують сотні різних причин, чому це саме він такий поганий, заздрять, звинувачують і міфологізують. Або ж мовчать, наче говорити про нього якесь табу”, — написала вона.

“Якщо подивитися дописи і виступи нардепів “Слуги народу”, наприклад, то ви не зустрінете згадок про Єрмака. Наче його не існує. Складається враження, що згадувати Андрія Борисовича — то якийсь моветон, ще його “токсичність” передасться, то ж краще просто промовчати. Чи які ще причини?”, — зазначила Безугла.

Вона вважає, що фігура Єрмака не є “токсичною”: “Скажу так: Єрмак не є “токсичним” і кількість атак швидше говорить, що атакують того, хто робить. Я це відчуваю на собі кожного дня, і чим більше ти проактивний(а), тим більше наша дика демократія з постсоціалістичними травмами, комплексами та болем війни намагається витіснити і “затерти”. Але скалу треба лупати попри це, адже памʼять предків зберігає суто програші української державності за останні півтисячоліття. Отже, треба йти, долаючи той опір тривіальних реакцій та алгоритмів нашої ментальності”.

Нардепка додала: “З особистих спостережень — так, це складна людина з власними ідейними переконаннями. Ступінь його залучення в долю країни і волі до змін безпрецедентний, і ніякий голова адміністрацій наших президентів таким не був. Я вже не кажу про чортів з “Партії регіонів” типу Райніна, були ж і такі”.

“Памʼятаєте того брата-авантюриста, за якого Єрмака смикали? Він в Силах оборони з самого початку, але не випʼячується, не афішується і просто як є. І таких нюансів багато”, — резюмувала Безугла.

Користувачі не забарилися з реакцією.

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, нардепка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла заявила, що повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році могло б не бути, якби на виборах президента у 2019 році переміг Петро Порошенко.

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