Безугла розтривожила соцмережі опитуванням про втрати ЗСУ

Народна депутатка запропонувала лише два категоричні варіанти відповіді — “так” або “ні”.

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла вирішила поцікавитися у соцмережах доцільністю оприлюднення втрат ЗСУ під час повномасштабної війни з російськими агресорами.

Відповідне опитування вона опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

“Чи вважаєте ви, що наші втрати під час повномасштабного вторгнення Росії потрібно оприлюднити?” - запитує Безугла.

Народна депутатка запропонувала лише два категоричні варіанти відповіді — “так” або “ні”.

Ця тема відчутно розтривожила користувачів соцмережі, які в своїх коментарях традиційно розійшлися в поглядах. Зокрема, вони пишуть:

“Не думаю що це вже секрет, бо кожна громада їх бачить і так”;

“Оприлюднювати втрати необхідно в першу чергу для створення механізму відповідальності військового керівництва за свої рішення. При оприлюдненні необхідно вказувати підрозділ де були втрати. Це одразу виявить непрофесійні дії окремих командирів, недоліки в організації такмеду, підготовки військових... Суспільство усвідомлюючи щоденні втрати буде вимагати від влади рішень, які в кінцевому результаті зменшать кількість втрат”;

“Краще не треба, бо народ не зрозуміє чому немає точних даних в реальному часі (а їх немає і бути не може з об'єктивних причин)”;

“Що змінить оприлюднення інформації про втрати? Ваша мета зірвати мобілізацію? Щоб чоловіки почали боятись, жінки також, почались масові спроби виїзду, намагання переховуватись?”;

“Треба оприлюднити скільки на війні було вкрадено”.

Станом на 23:30 суботи, 23 грудня, до опитування долучилося майже три тисячі користувачів. З них 80% проголосували за оприлюднення втрат ЗСУ під час війни.

Нагадаємо, раніше Мар’яна Безугла провела на своїй сторінці у соцмережах опитування в якому поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті.

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