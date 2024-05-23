Безугла шокувала заявою про те, хто “рветься” в міністри оборони, і провела незвичне голосування

Свою думку щодо цього вона пообіцяла оприлюднити пізніше.

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що, буцімто, генерал Руслан Хомчак хоче стати наступним міністром оборони і провела незвичне голосування.

Відповідний допис вона розмістила на своїй сторінці у Facebook.

“Отже, Руслан Хомчак за підтримки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського рветься в міністри оборони. Пітримуєте повернення? Свою думку напишу пізніше”, — зазначила Безугла.

Нардепка проводить голосування: вона запитала, чи хочуть українці бачити Хомчака на посаді міністра оборони. Наразі 91% опитаних відзначають, що вони проти того, аби Хомчак очолив Міністерство оборони. В коментарях вони пишуть, що нібито саме Руслан Хомчак несе цілковиту відповідальність за “Іловайський котел” та загибель українських військових.

Скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в тому, що він жодним чином не відреагував на її непублічні звернення та проігнорував критичні проблеми. Також вона “накинулася” на оточення Сирського.

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