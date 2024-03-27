Безугла шукає роботу: стало відомо, в якій сфері вона “богиня”

Одіозна нардепка Марʼяна Безугла знову опинилася в центрі уваги. Так, вона відгукнулася на вакансію, яку розмістила віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк, але та від неї відхрестилася в прямому сенсі.

Відповідний допис та коментарі до нього розміщені на сторінці Кондратюк у Facebook.

Вона написала, що шукає до себе в команду SMM-фахівців. Вони мають бути амбітними і допитливими. Віцеспікерка закликала зголошуватись на вакансію. Однією з перших свою кандидатуру запропонувала Марʼяна Безугла, але її одразу ж відхилили. “Свят, свят, свят”, — написала Кондратюк.

Скриншот допису Олени Кондратюк

На питання Безуглої “що ж так?” віцеспікерка відповіла, що у нардепки багато роботи. Інші користувачі теж не забарилися з реакціями на цю коротку розмову. Так, нардеп від партії “Голос” Ярослав Железняк пожартував, що з приходом Мар’яни Безуглої “контент був би вірусним”. Вона в свою чергу зазначила, що Железняк “шарить”.

Коментарі під дописом Олени Кондратюк. Скриншот

Адвокат і за сумісництвом офіцер ЗСУ Олексій Шевчук на питання про те, яку мету переслідує Мар’яна Безугла, пожартував, що “у самурая немає мети, у самурая лише шлях”. Нардеп від “Слуги народу” Андрій Богданець написав: “Беріть Марʼяну Безуглу.. Вона в цій сфері просто Богіня”.

Коментарі під дописом Олени Кондратюк. Скриншот

Нагадаємо, скандальна нардепка Мар'яна Безугла висловилася про зміни в РНБО. На її думку, вони є доцільними.

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