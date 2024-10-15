Безугла стверджує, що Сирський намагається усунути Сухаревського, щоб призначити свою людину

Безугла звинучує Сирського, що той мовляв "ухвалює рішення на основі особистих зв'язків, а не об'єктивних даних".

Народна депутатка Мар'яна Безугла знову "атакувала" Олександра Сирського: цього разу вона звинуватила головкома ЗСУ, що він нібито Сирський продовжує спроби усунення свого заступника Вадима Сухаревського.

Про це вона написала у Facebook.

"Сирський продовжує спроби усунення свого заступника Вадима Сухаревського, щоб призначити напрямківцем "свого" Купрія.

Історії, які демонструють, що всі рівні, але є рівніші, що в найближчому оточенні вже чинного Головкома ЗСУ теж крутяться люди з проросійськими поглядами та минулим (у попередника Ківалов та інші, тут – Тарута та інші, наприклад…), що він ухвалює рішення на основі особистих зв'язків, а не об'єктивних даних, і попри показну суворість допускає абсолютно сторонніх осіб до державної таємниці й управління військом", – стверджує Безугла.

Раніше нардепка Безугла звинуватила Сирського у втраті ще одного Patriot.

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