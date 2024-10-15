Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Безугла стверджує, що Сирський намагається усунути Сухаревського, щоб призначити свою людину

Безугла стверджує, що Сирський намагається усунути Сухаревського, щоб призначити свою людину

Марʼяна Безугла. Фото: Facebook Марʼяни Безуглої

Безугла звинучує Сирського, що той мовляв "ухвалює рішення на основі особистих зв'язків, а не об'єктивних даних".

Народна депутатка Мар'яна Безугла знову "атакувала" Олександра Сирського: цього разу вона звинуватила головкома ЗСУ, що він нібито Сирський продовжує спроби усунення свого заступника Вадима Сухаревського.

Про це вона написала у Facebook.

"Сирський продовжує спроби усунення свого заступника Вадима Сухаревського, щоб призначити напрямківцем "свого" Купрія.

Історії, які демонструють, що всі рівні, але є рівніші, що в найближчому оточенні вже чинного Головкома ЗСУ теж крутяться люди з проросійськими поглядами та минулим (у попередника Ківалов та інші, тут – Тарута та інші, наприклад…), що він ухвалює рішення на основі особистих зв'язків, а не об'єктивних даних, і попри показну суворість допускає абсолютно сторонніх осіб до державної таємниці й управління військом", – стверджує Безугла.

Раніше нардепка Безугла звинуватила Сирського у втраті ще одного Patriot.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація