Безугла та Савченко подали заяви до СБУ одна на одну: подробиці

Колишня народна депутатка та військовослужбовиця Надія Савченко звернулася до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань із заявою щодо нардепки Мар'яни Безуглої.

Про це вона повідомила в Facebook.

Савченко закликала перевірити діяльність Безуглої на предмет можливих актів державної зради та розголошення державної таємниці.

У своєму зверненні вона зазначила, що Безугла неодноразово публікувала інформацію, що стосується обороноздатності ЗСУ, зокрема дані про укомплектування військ та розташування сил на фронті. Савченко наводить кілька прикладів публікацій нардепки, які можуть ставити під загрозу національну безпеку.

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Це звернення стало відповіддю на нещодавню заяву Безуглої, яка обвинувачувала Савченко в прориві оборони та вживанні рації, яка, за її словами, може бути прослуховувана ворогом. У своїй публікації Безугла також закликала СБУ "детально дослідити діяльність" Савченко в ЗСУ.

"Займіться депутатською роботою. Не заважайте військовим захищати Україну", — підсумувала Савченко у своєму зверненні.

Нагадаємо, Безугла заявила, що 50 тисяч військовослужбовців ТЦК змогли б поповнити лави необхідних бойових підрозділів.

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