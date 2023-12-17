Безугла вигадала покарання для ухилянтів, які ховаються за кордоном: що пропонує

Військовозобов’язаних, які не повертаються в Україну, народна депутатка пропонує позбавляти громадянства та віддавати їхні активи сім’ям загиблих воїнів.

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла запропонувала радикальну законодавчу ініціативу - позбавляти громадянства та заарештувати майно тих військовозобов'язаних, які виїхали за кордон під час війни.

Обговорити таку пропозицію вона закликала на своїй сторінці у Facebook.

“Як ви ставитеся до того, щоб громадянам, які підлягають призову, але виїхали за кордон, дати термін на повернення, а у разі неповернення, позбавити громадянства / арештувати активи / інші обмеження? Цікава думка”, - йдеться у дописі.

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Згодом народна депутатка доповнила таку ініціативу пропозицією віддати активи втікачів за кордон сім'ям загиблих воїнів.

Користувачі соцмережі у своїх коментарях розділилися на тих, хто беззастережно підтримує таку ініціативу і навіть радить не давати часу на повернення, інші просять звернути увагу на відсутність юридичної бази для ухвалення рішення про позбавлення громадянства під час воєнного стану, а ще дехто просто іронізує з цього приводу.

У коментарях, зокрема, пишуть:

“Повністю підтримую! Зрадникам і щурам тут нема що робити! Я б і часу на повернення не давала”.

“Дивна пропозиція. Вам і депутатам бажано читати Конституцію і хоч дещо із теорії прав людини, зокрема ЄКПЛ і правові позиції та практику ЄСПЛ, зокрема щодо застосування субпринципів верховенства права”.

“Та краще вже починайте розстрілювати їх… Ви вже виходите за межі здорового глузду. Хочете повернутись на сто років назад і почати все спочатку?”.

Нагадаємо, раніше заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла провела на своїй сторінці у соцмережах опитування в якому поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті.

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