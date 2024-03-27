Безугла вирішила пригадати “ті часи”: нова витівка нардепки збурила Мережу (фото)

Одіозна нардепка Марʼяна Безугла портролила в Мережі лідерку партії “Батьківщина”, народну депутатку Юлію Тимошенко та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.

Відповідний допис Безугла розмістила на своїй сторінці у Facebook.

Так, вона опублікувала світлини з “тих часів” і підписала їх: “В школі вчилася тоді. P.S. Внизу мені пишуть, що плакати про флот — фейк! Ну не маю доказів, що НЕ фейк. Додала тоді ще світлини, пригадати трішечки ті часи”.

Скриншот допису Безуглої

Користувачі не забарилися з реакціями.

Коментарі під дописом Безуглої

Коментарі під дописом Безуглої

Коментарі під дописом Безуглої

Коментарі під дописом Безуглої

Нагадаємо, нардепка Марʼяна Безугла знову опинилася в центрі уваги. Так, вона відгукнулася на вакансію, яку розмістила віцеспікерка ВРУ Олена Кондратюк, але та від неї відхрестилася в прямому сенсі.

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