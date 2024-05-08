Безугла висловилася про День памʼяті: в Мережі накинулися на неї з образами

Народна депутатка Марʼяна Безугла висловилася про День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, чим викликала неоднозначну реакцію у користувачів.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“8 травня. «Ніколи знову» трапилося знову. Але світ вистоїть, вистоїть Україна”, — написала нардепка.

Користувачі прокоментували допис Безуглої:

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, напередодні Великодня, у суботу, 4 травня, народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала в соцмережі допис із обуренням від великої кількості святкових пасок, які українці напекли та демонстрували на загал.

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