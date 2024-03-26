Безугла висловилася про зміни в РНБО: як відреагувала Мережа

Скандальна нардепка Мар'яна Безугла висловилася про зміни в РНБО. На її думку, вони є доцільними.

Про це народна депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.

Як стверджує Безугла, кадрові зміни потрібно було зробити ще раніше, мовляв, "давно час".

"Данілова звільнили, в секторі національної безпеки та оборони продовжуються ротації та зміни. Новий секретар РНБО Литвиненко має варіабельний досвід як організації роботи Інституту стратегічних досліджень, так і розвідувального органу Служби зовнішньої розвідки України. Вважаю таку заміну своєчасною і такою, що може надати нові шанси "болоту-заповіднику" під назвою "РНБО", – написала вона.

Реакція Мережі

"Боже, Мар’яно, вам самій не противно бути затичкою для всіх?! Фу! Просто гидко! По тобі в'язниця плаче, істота безугла!"

"Ви дійсно вважаєте що щось розумієте в цьому?"

"Ти коли ржати припиниш? Законопроєкт тупий відізвала вже?"

"Здається, шо Мар'яна просто редактор, якому треба писати новини. Більше справ у неї немає, окрім як всюди вставляти свою "компетенцію"

"Можливо, але дивує одне – чому так довго президент не дослухався вашої фахової оцінки?? Чому так довго терпів??

"Коли буде наказ про звільнення Бур'яни Безглуздої?"

"Ну і нахапалась дегенератка... Її тільки в клітці возити по країні й показувати потомкам як приклад, кого не можна вибирати до керування країною..."

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначення замість нього Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

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