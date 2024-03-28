Безугла вийшла зі “Слуги народу”, але є один нюанс: подробиці гучного скандалу

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що подавала заяву на вихід з фракції “Слуга народу”, проте їй сказали, що та “неправильно оформлена”. Вона зазначила, що її “не відпускають” з фракції. Голова “слуг” у Раді Давид Арахамія підтвердив, що не прийняв заяву нардепки, аргументує це “загрозою кризи в парламенті”.

Про це народні обранці розповіли у коментарях LIGA.net.

“Подавала [заяву], сказали “неправильно” оформлена. Не відпускають, коротше”, — розповіла Безугла.

Голова президентської фракції Давид Арахамія підтвердив, що не прийняв заяву нардепки.

“Я сказав, що не буду розглядати такі питання, коли існує загроза кризи в парламенті”, — пояснив він.

Арахамія наголосив, що це стосується не тільки заяви Безуглої, але й усіх інших заяв.

Нардеп Ярослав Железняк взявся пояснювати ситуацію.

“Давайте я трохи поясню, чому заяву про вихід Марʼяни різко “втратили” заяву про вихід. Теж саме, чому постанову про складання мандату іншим колегою зі слуги не розглядають. Факт в тому, що в «Слузі» зараз офіційно 235 депутатів. Насправді не так, ще додайте декілька позафракційних + депутатів, які делеговані в інші партнерські групи. Але відніміть депутатів “групи Разумкова”. Але офіційно для Коаліції в особі однієї фракції рахується 226+ в «Слузі»”, — написав Железняк.

“Зараз і так запас малий у 10-ть голосів, а якщо випустити ще двох депутатів то буде взагалі 8-м. І в майбутньому це достатньо великий ризик. Фактично невеличка група мажоритарників в СН зможе поставити під сумнів існування Коаліції. Тому нікого вже відпускати не будуть…. Тільки коли іншого виходу не буде”, — додав він.

“Насправді питання чисто політичне. Коаліцію можуть формувати тільки фракції (а не групи), але впевнений, якщо треба - колеги просто в разі необхідності доберуть до себе депутатів з груп. Але… політично буде виглядати погано”, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла досі не вийшла з партії “Слуга народу”. Станом на 28 березня вона навіть не подала заяву. Детальніше — за посиланням.

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