Безугла вщент рознесла Міноборони та накинулася на Умєрова: за що йому “прилетіло”

“Вже киплю від того, що і як відбувається, і наскільки "генеральська мафія" є сталим явищем”, — написала нардепка.

Народна депутатка Мар’яна Безугла продовжує активно “насипати” військовому керівництву України. Після критики Генштабу і головкома Олександра Сирського вона переключилася на міністра оборони Рустема Умєрова.

Відповідний допис з критикою вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“В мене таке враження, що міністр настраждався з попереднім головнокомандувачем настільки, що теперішнього не відпускає буквально фізично, і все одно ефект нульовий. Можливо, треба не ходити за ним, дивлячись на паперові карти (які малювали вночі перед приїздом начальства і які вже втратили актуальність), а контролювати за допомогою інструментарію міністерства”, — написала Безугла.

Чого хоче Безугла

Нардепка вимагає розширити та переглянути склад, повноваження та порядок роботи Головної інспекції Міністерства оборони. За словами Безуглої, наразі там 40 осіб на мільйон ЗСУ.

Вона наголосила, що потрібно провести аудит “бюрократичного пекла” в Міноборони та ЗСУ, скасувати застарілі накази, зменшити документообіг та нарешті вирішити питання обігу майна.

Також нардепка вважає, що потрібно ввести оборонне планування та не підписувати всі організаційні директиви головнокомандувача без будь-якої експертизи.

Вона закликає розібратися з ТЦК та СП, вивести їх з сухопутних військ та разом з кадровим центром упорядкувати та поєднати контекстно з рекрутингом. За словами Безуглої, потрібно розібратися та змінити мобілізацію, щоб брали за навичками на конкретні посади і ще багато іншого.

“Були гучні заяви про впровадження цілого управління Міноборони щодо захисту прав військовослужбовців. І що? Того курсанта, який викрив чергові знущання і схеми в академії сухопутних військ імені генерала Ткачука, зняли з навчання і відправили в штурмову бригаду. Ткачук на місці. ТЦК та СП б'ють людей на вулицях. Все ще керівник фронтом генерал Содоль призначає своїх кумів на ключові посади. І що? Це захист прав військовослужбовців?”, — зазначила вона.

Безугла наголосила, що замість яскравих заяв партнерам про співпрацю, потрібно приділити увагу фактичній роботі і тому, що зараз Сирський і його Генштаб нібито обмежили горизонтальні робочі зв'язки з іноземними партнерами. За словами нардепки, головком “замкнув” все спілкування суто на себе.

“Завершити аудит в ЗСУ, але не так, як зручно Сирському, а перевіряти кожний крок: які підрозділи скорочуються, хто переводиться, з якою метою і навіщо нам ще десять нових мобілізованих бригад із штабами замість поповнення існуючих. Пригадую, як у 2023 Залужний створив цілий 10-й армійський корпус з мобілізованих, дав їм західну техніку замість досвідченим підрозділам, і відправив без бойового досвіду на штурм Роботиного. Граблі, граблі, криваві граблі”, — пише Безугла.

Вона закликає Умєрова бути міністром та не боятися бути “нехорошим” для генералів.

“Вже киплю від того, що і як відбувається, і наскільки "генеральська мафія" є сталим явищем”, — додала Безугла.

Нагадаємо, військовослужбовець, ветеран АТО, блогер Олексій Петров, який після початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну, жорстко висловився про нардепку Марʼяну Безуглу, її висловлювання та мобілізацію.

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