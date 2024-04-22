Щоб не підводити Зеленського: Безугла шокувала Мережу новою заявою

Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що залишається у фракції “Слуга народу”.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради України СН (Слуга народу — ред.), щоб не підводити президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію”, — наголосила Безугла.

За її словами, не всі події та процеси у фракції їй довподоби, проте вона обіцяє покращити те, що в її силах. Також Безугла додала, що у партію “Слуга народу” повертатися не буде.

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Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, у ніч на 11 січня 2024 року нардепка Маряна Безгула повідомила, що виходить з фракції та партії “Слуга Народу”.

Згодом стало відомо, що Безугла не вийшла з партії “Слуга народу”. Станом на 28 березня вона навіть не подала заяву. Про це повідомили депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк із посиланням на віцеспікера парламенту Олександра Корнієнка.

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