Безугла запропонувала скасувати строкову службу: який вік для мобілізації у законопроєкті

Заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла опублікувала напрацювання до нового законопроєкту з рекрутингу, мобілізації та проходження військової служби, в якому передбачено скасування строкової служби.

Про це вона написала в суботу, 16 грудня, на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, наразі триває опрацювання “реалістичної моделі” законопроєкту перед його реєстрацією у Верховній Раді.

Наразі у чорновому документі передбачено скасування в Україні строкової служби в армії.

“Прибираємо строкову службу, звільняємо строковиків, усі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років)”, - уточнила Мар’яна Безугла.

Замість строкової служби законопроєктом запроваджується так звана “Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл)”.

“Вводиться базова загальновійськова підготовка до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років (за бажанням спеціальна базова загальновійськова підготовка за спеціальностями, перелік яких визначається Міноборони)”, - написала народна депутатка.

У законопроєкті, за словами Безуглої, зберігається ухвалений раніше Верховною Радою призовний вік для мобілізації – 25 років (замість 27 років зараз).

Нагадаємо, раніше Мар’яна Безугла в Міжнародний день волонтерів запропонувала наступного року відправити на фронт всіх українських волонтерів, включно з жінками.

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