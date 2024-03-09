Безугла збурила Мережу скандальною заявою про “інваліда” Залужного

Народна депутатка нагадала заперечення ексголовкома ЗСУ щодо звільнення від військової служби людей з інвалідністю 2 групи.
Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка тривалий час вимагала звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та критикувала його позицію щодо мобілізації, різко прокоментувала інформацію про те, що ексголовком та колишній начальник Генштабу були визнані військово-лікарською комісією непридатними для військової служби.
Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, нагадавши заперечення Валерія Залужного щодо звільнення від військової служби людей з інвалідністю 2 групи.
“Інваліди” Залужний і Шаптала звільнились через ВЛК, але відстоювали мобілізацію осіб з інвалідністю 3 групи та заперечували можливість звільнитися особам з інвалідністю 2 групи. ЗСУ керували непридатні?” - написала нардепка.
Під цим дописом всього за 4 години з'явилося вже близько 800 коментарів, попри те, що коментувати можуть лише "друзі" Мар'яни Безуглої та люди, які стежать за її профілем понад 24 години.
Раніше видання ZN.UA з посилання на власні джерела повідомило, що Валерій Залужний після звільнення з посади головкома ЗСУ пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним.
Нагадаємо, що 8 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
За словами Зеленського, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.
Нову посаду ексголовкома Мар'яна Безугла теж прокоментувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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