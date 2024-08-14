Безугла знов розкритикувала Сирського: що депутатці не сподобалося цього разу

Одіозна народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала операцію ЗСУ на Курщині. Також висловилася про те, що відбувається на донедавна єдиному "офіційному" фронті й висунула чергові претензії до Сирського.

Про це Безугла написала у Facebook.

Що не влаштувало Безуглу

Як зазначила нардепка, ідея спробувати перенести війну на територію агресора виникла давно, і наші спецслужби, а також тодішній керівник східного фронту "Хортиця" Сирський, її підтримували. Проти виступав попередній Головнокомандувач ЗСУ Залужний. Коли сталася зміна головнокомандувача, новий заручився політичною підтримкою і став планувати дещо серйозніше.

"Скажу чесно, на тлі суцільних менеджерських провалів, які були цілком очікуваними, оскільки Олександр Станіславович терпить фіаско у середньостроковому плануванні, підготовці резервів та елементарно не виховує собі сильних лідерів-помічників, а все замикає на особистий мікроменеджмент, Головнокомандувач ЗСУ став одержимий ідеєю показати себе знову в активних діях".

У процесі підготовки та через такий автократичний спосіб управління, наголосила Безугла, було дещо "забуто" інше:

Авдіївка, після якої росіяни пройшли 30 км по непідготовлених позиціях;

Харківщина;

Торецька ротація та скандали з Содолем;

непідготовлена Покровсько-Мирноградська агломерація та багато іншого.

Вона вважає, що усе це було не на часі на тлі "активних планів нашого єдиного полководця".

"Наразі в Україні такий типаж дійсно зародився тільки в одній людині, і цей вольовий варіант мислення доволі специфічний, а наш до того ж базується на радянській класичній школі з системними знаннями, але з тим же фактичним ставленням до людського життя", – пише народна депутатка.

На думку Безуглої, успіх у Курській області пояснюється такими факторами: несподіванка, елітні підрозділи та інформаційна тиша. Водночас Безугла каже, що операція на Курщині спричиняє численні ризики. Вона дорікає Сирському за те, що:

з Торецька було знято бригаду ДШВ – вона стабілізувала оборону міста після дивної необґрунтованої ротації 24-ї бригади;

ротації на Покровському напрямку призвели до катастрофічних наслідків – Мирноград перебуває за 9 км від ворога і за 2,5 року не був підготовлений до оборони;

оборона Донецької області – зараз цьому приділяється ще менше уваги.

До того ж нардепка вчергове висловилася про кадрові ротації генералітету на сході, які "викликають занепокоєння".

"Наприклад, досі на посаді полковник Луценко, який керував під час прориву росіян на Очеретине, а його заступник полковник Ледовий нещодавно… очолив напрямок Торецька і Часового Яру! В обох діє "содолівська" методика: "вперед, вперед". Після призначення Ледового ситуація ще більше погіршилася, але Сирський подав цих двох в Указ Президента на орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня! Знову, знову згадується генерал Содоль, Герой України з 2022 після втечі з Маріуполя, досі не покараний, на ВЛК", – емоційно констатувала політикиня.

Усе це, каже Безугла, системні проблеми в ЗСУ, про які вона писала раніше. Але є і дещо нове.

"Наприклад, "під шумок" Курської "ейфорії" Сирський випустив розпорядження про відправку всього новоствореного Командування сил безпілотних систем, яке очолює Сухаревський і яке створювалося попри його бажання, на схід, що фактично означає його ліквідацію як інституції", – пояснила політична діячка.

А "сірий кардинал" Сирського, додає вона, генерал "гаманець" Голоднюк проводить низку цікавих реорганізаційних змін із зачисткою молоді та незгодних на стратегічному рівні.

"У житті немає чорно-білого. Останні місяці я дуже страждала психологічно від комплексу вини, що моя кампанія за системні зміни в ЗСУ і проти попереднього Головкома сприяла тому, що до влади прийшов ще гірший. Зараз маю привід обережно порадіти хоча б за те, що новий таки зробив щось не гірше, а краще, дійсно краще", – написала вона.

За словами Безуглої, військові питають її: "Про нас забудуть? Сирський тепер робитиме все, що захоче? А як же інший фронт? А що з підготовкою? З переведеннями? З навчальними центрами? З корупцією? З неповагою до правди? З ліквідацією "неугодних"? Коли його звільнять?"

"Ні. Нічого не забуто. І ніхто не має забути. Має бачити і розуміти. І, перш за все, президент", – стверджує скандальна нардепка.

Як вважає нардепка, Україні потрібен головнокомандувач, який розвиватиме ЗСУ, приділятиме увагу усім напрямкам, виховуватиме нових лідерів, готуватиме резерви й даватиме наступати.

"Олександр Станіславович споживає і не генерує. І це чи не найбільша проблема, якщо узагальнити. Відверто і без "ейфорії". Вибачте", – завершила свій спіч Мар'яна Безугла.

Раніше командири батальйонів і дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ закликали президента Володимира Зеленського не звільняти з посади комбрига Еміля Ішкулова. У Командуванні ДШВ переконують, що Ішкулова насправді хочуть призначити на вищу посаду. Однак нардепка Мар’яна Безугла стверджує, що таким чином там намагаються "зам’яти інцидент", і звинуватила у причетності до цього головкома Олександра Сирського.

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