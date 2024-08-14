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Безугла знов розкритикувала Сирського: що депутатці не сподобалося цього разу

Безугла знов розкритикувала Сирського: що депутатці не сподобалося цього разу

Народна депутатка Мар'яна Безугла / Фото: Facebook Мар'яни Безуглої

Політикиня "нападає" на головнокомандувача української армії не вперше.

Одіозна народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала операцію ЗСУ на Курщині. Також висловилася про те, що відбувається на донедавна єдиному "офіційному" фронті й висунула чергові претензії до Сирського.

Про це Безугла написала у Facebook.

Що не влаштувало Безуглу

Як зазначила нардепка, ідея спробувати перенести війну на територію агресора виникла давно, і наші спецслужби, а також тодішній керівник східного фронту "Хортиця" Сирський, її підтримували. Проти виступав попередній Головнокомандувач ЗСУ Залужний. Коли сталася зміна головнокомандувача, новий заручився політичною підтримкою і став планувати дещо серйозніше.

"Скажу чесно, на тлі суцільних менеджерських провалів, які були цілком очікуваними, оскільки Олександр Станіславович терпить фіаско у середньостроковому плануванні, підготовці резервів та елементарно не виховує собі сильних лідерів-помічників, а все замикає на особистий мікроменеджмент, Головнокомандувач ЗСУ став одержимий ідеєю показати себе знову в активних діях".

У процесі підготовки та через такий автократичний спосіб управління, наголосила Безугла, було дещо "забуто" інше

  • Авдіївка, після якої росіяни пройшли 30 км по непідготовлених позиціях;
  • Харківщина;
  • Торецька ротація та скандали з Содолем;
  • непідготовлена Покровсько-Мирноградська агломерація та багато іншого.

Вона вважає, що усе це було не на часі на тлі "активних планів нашого єдиного полководця".

"Наразі в Україні такий типаж дійсно зародився тільки в одній людині, і цей вольовий варіант мислення доволі специфічний, а наш до того ж базується на радянській класичній школі з системними знаннями, але з тим же фактичним ставленням до людського життя", – пише народна депутатка.

На думку Безуглої, успіх у Курській області пояснюється такими факторами: несподіванка, елітні підрозділи та інформаційна тиша. Водночас Безугла каже, що операція на Курщині спричиняє численні ризики. Вона дорікає Сирському за те, що:

  • з Торецька було знято бригаду ДШВ – вона стабілізувала оборону міста після дивної необґрунтованої ротації 24-ї бригади;
  • ротації на Покровському напрямку призвели до катастрофічних наслідків – Мирноград перебуває за 9 км від ворога і за 2,5 року не був підготовлений до оборони;
  • оборона Донецької області – зараз цьому приділяється ще менше уваги.

До того ж нардепка вчергове висловилася про кадрові ротації генералітету на сході, які "викликають занепокоєння". 

"Наприклад, досі на посаді полковник Луценко, який керував під час прориву росіян на Очеретине, а його заступник полковник Ледовий нещодавно… очолив напрямок Торецька і Часового Яру! В обох діє "содолівська" методика: "вперед, вперед". Після призначення Ледового ситуація ще більше погіршилася, але Сирський подав цих двох в Указ Президента на орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня! Знову, знову згадується генерал Содоль, Герой України з 2022 після втечі з Маріуполя, досі не покараний, на ВЛК", – емоційно констатувала політикиня.

Усе це, каже Безугла, системні проблеми в ЗСУ, про які вона писала раніше. Але є і дещо нове.

"Наприклад, "під шумок" Курської "ейфорії" Сирський випустив розпорядження про відправку всього новоствореного Командування сил безпілотних систем, яке очолює Сухаревський і яке створювалося попри його бажання, на схід, що фактично означає його ліквідацію як інституції", – пояснила політична діячка.

А "сірий кардинал" Сирського, додає вона, генерал "гаманець" Голоднюк проводить низку цікавих реорганізаційних змін із зачисткою молоді та незгодних на стратегічному рівні.

"У житті немає чорно-білого. Останні місяці я дуже страждала психологічно від комплексу вини, що моя кампанія за системні зміни в ЗСУ і проти попереднього Головкома сприяла тому, що до влади прийшов ще гірший. Зараз маю привід обережно порадіти хоча б за те, що новий таки зробив щось не гірше, а краще, дійсно краще", – написала вона.

За словами Безуглої, військові питають її: "Про нас забудуть? Сирський тепер робитиме все, що захоче? А як же інший фронт? А що з підготовкою? З переведеннями? З навчальними центрами? З корупцією? З неповагою до правди? З ліквідацією "неугодних"? Коли його звільнять?"

"Ні. Нічого не забуто. І ніхто не має забути. Має бачити і розуміти. І, перш за все, президент", – стверджує скандальна нардепка.

Як вважає нардепка, Україні потрібен головнокомандувач, який розвиватиме ЗСУ, приділятиме увагу усім напрямкам, виховуватиме нових лідерів, готуватиме резерви й даватиме наступати. 

"Олександр Станіславович споживає і не генерує. І це чи не найбільша проблема, якщо узагальнити. Відверто і без "ейфорії". Вибачте", – завершила свій спіч Мар'яна Безугла.

Раніше командири батальйонів і дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ закликали президента Володимира Зеленського не звільняти з посади комбрига Еміля Ішкулова. У Командуванні ДШВ переконують, що Ішкулова насправді хочуть призначити на вищу посаду. Однак нардепка Мар’яна Безугла стверджує, що таким чином там намагаються "зам’яти інцидент", і звинуватила у причетності до цього головкома Олександра Сирського.

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