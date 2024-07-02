Безугла знову накинулася на Сирського та "рознесла" його: нова гучна заява нардепки

Серед всього, Безугла звинувачує Сирського, що він не виправив помилки попередника Валерія Залужного.

Народна депутатка Мар'яна Безугла знову "рознесла" головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Цього разу вона розкритикувала його за поїздки на лінію фронту, заявивши, що таким чином він "відволікає людей".

Сві допис Безугла написала на сторінці у фейсбук у вівторок, 2 липня.

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"Головнокомандувач ЗС України, Ви знову їздили і відволікали людей, знову "ручнік". Ховались від відповідальності та необхідних нарад тут, в Києві. Ваш попередник практично не їздив, Ви — навпаки (в штабах, звісно), але результат не кращий. Бо ні він, ні Ви НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛИ в системі", - звернулася вона до головкома у Мережі.

Так, Безугла звинувачує Сирського, що він не виправив помилки попередника Валерія Залужного.

"Ви не виправили ситуацію з безпекою наших літаків, з ППО. Ми досі втрачаємо їх просто так, неприкритими, залишеними на призволяще для російських дронів і ракет, як от в Миргороді, без елементарних укриттів та спостереження. Які тут F-16? F-16 нічого не змінять, це в кращому випадку буде посилення ППО і постійна мішень для росіян. Ви підготували інфраструктуру для F-16? Виправили помилки попередника?", - виголосила нардепка.

Також вона звинуватила його, що він знає начебто про "шантаж ТЦК та СП" оборонних відомств.

"Олександре Станіславовичу, Ви стоїте на фото в 24 бригаді, це дуже просто зрозуміти, адже біля Вас комбриг, про якого написано у відкритих джерелах. Знову паперові карти, постановка і т.д. Ви розказали їм, чому 24 бригаду, яка тримала смугу біля Торецька місяцями, раптово зняли і кинули в Часів Яр на знищення? Щоб росіяни прийшли в Торецьк? Щоб відкрити ще один активний фронт? Вам Харківщини виявилось мало? Щоб знищити одну з найстаріших бригад? То ось чому Ви намагаєтесь не дати мені спілкуватися з бійцями? Це тому Ви прикривали Содоля?", - заявила нардепка.

Наприкінці вона запитала у головкома: "На кого Ви працюєте?".

Цікаво, що коментарі до допису вона вимкнула.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Мар'яна Безугла подала заяви до ДБР, СБУ та Офісу генпрокурора на Сирського і Залужного.

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