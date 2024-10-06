Безугла знову наїхала на Залужного: що цього разу придумала скандальна нардепка

Очікувано, що нардепка закрила можливість коментувати свій допис.
Скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла знову наїхала на колишнього головкома ЗСУ та чинного посла України у Британії Валерія Залужного.
Свій безглуздий допис вона написала у Мережі.
"Захоплююсь мужністю Валерія Федоровича. Отримав поранення, але незважаючи на це писав дисертацію з юриспруденції під керівництвом пана Ківалова. Проводив щоденні зустрічі та наради з паном Жаданом. Проте… стара рана дала про себе знати, і він пішов на ВЛК… Та все ж таки не здався! Захищає наші інтереси в Лондоні. Наш залізний генерал!", - так вона відреагувала на допис колишнього нардепка Борислава Берези, який стверджував, що Україна могла би втратити Залужного.
Очікувано, нардепка закрила можливість коментувати свій допис.
Нагадаємо, OSINT-аналітик звинуватив Мар'яну Безуглу у тому, що череї допис відбулося просування РФ у Вугледарі на Донеччині.
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