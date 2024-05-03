Безугла знову обурена роботою комітету: нардепи жорстко їй відповіли

Безугла поскаржилася на тишу та порожні коридори.

Народна депутатка Марʼяна Безугла обурилася роботою свого комітету, бо, за її словами, за тиждень не було “жодної активності”.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

“За весь тиждень Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки не провів жодного засідання, жодного заходу, жодної міжнародної зустрічі, жодного спільного виїзду. Жодної активності не було. Тільки тиша і пусті коридори. Що це?” – написала нардепка.

На допис відреагували нардепи. Так, Олександр Федієнко написав, що слова Безуглої – “брехня”. А нардеп Олексій Кучеренко прокоментував: “Це найкраще, що можна було зробити в цей складний момент! Дякуємо!”.

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Інші користувачі теж не забарилися з реакціями.

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла вважає, що військовозобов'язані українські чоловіки, які перебувають за кордоном, мають виконувати свій обов’язок щодо захисту батьківщини. В іншому разі – відмовлятися від українського громадянства.

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