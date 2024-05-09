Безугла знову жорстко "атакувала" Залужного: що їй не сподобалося цього разу і як відреагувала Мережа

Народна депутатка Мар’яна Безугла у Мережі прокоментувала нагородження Ліни Костенко та Валерія Залужного званнями “Почесний громадянин Києва”.

Відповідний допис вона опублікувала 8 травня на своїй сторінці у Facebook.

“Про ухилянта і політичну біжутерію. Ганьба, коли родичі легендарної особистості використовують старечу слабкість для політичних дивідендів”, — написала нардепка.

Скриншот допису Безуглої

Користувачі гнівно відреагували на її висловлювання:

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Однак на цьому Безугла не зупинилася і наступного ранку, 9 травня, знову “атакувала” Залужного, опублікувавши його фото свіже фото, яке раніше показала українська співачка Ірина Федишин.

“Доброго ранку, коротше. Всім би такої легкості буття після Маріуполя і Роботине. Або ні”, — підписала цю світлину нардепка.

Скриншот допису Безуглої

В Мережі відповіли і на це:

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин на свіжому фото показала, який зараз вигляд має колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Незабаром виконавиця вирушить у тур містами США та Канади. Перед поїздкою співачка завітала до Валерія Залужного. Артистка зізналась, що колишній головнокомандувач ЗСУ допоміг їй підготувати благодійні лоти, які вона під час виступу буде розігрувати серед глядачів. Зокрема, Залужний підписав 25 українських прапорів, які Федишин продаватиме на підтримку ЗСУ.

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