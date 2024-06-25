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Безугла зробила цікаву пропозицію Сирському через скандал у Генштабі

Безугла зробила цікаву пропозицію Сирському через скандал у Генштабі

Народна депутатка Мар'яна Безугла зробила пропозицію Сирському стосовно Содоля / Фото: Facebook-сторінка Безуглої

Вона пропонує головнокомандувачу звільнити Содоля з лав ЗСУ.

Народна депутатка Марʼяна Безугла запропонувала головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському звільнити з лав Збройних сил генерала Юрія Содоля. 

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook. 

“У робочій групі свого часу я подала пропозицію, яка стала Законом: можливість звільняти генералів під час воєнного стану. Пропоную Сирському використати цю можливість і звільнити з лав ЗСУ генерала Содоля за правкою Безуглої. Не ховайте його навіть «в розпорядженні» і не зволікайте. Далі справа за правоохоронними органами. Олександре Станіславовичу, слідкую за руками. Все має бути чесно”, — написала нардепка. 

Нагадаємо, 24 червня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Замість нього посаду очолить бригадний генерал Андрій Гнатов.

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