Безугла зробила гучну заяву під час розгляду законопроєкту про мобілізацію: як її “покарали”

Народна депутатка Марʼяна Безугла розповіла подробиці розгляду Комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки законопроєкту про мобілізацію. Вона повідомила, що до голосування правок так і не дійшли.

Відповідний допис Безугла зробила на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки “продовжив” розгляд законопроєкту про проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, — написала вона.

“Вперше в засіданні брав участь Валерій Сушкевич, голова “Національної асамблеї інвалідів України” та Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю. Говорили про осіб з інвалідністю. Наголошую, знову говорили, а не голосували правки. Тобто досі, жодної з 4195 поданих правок не проголосовано”, — додала нардепка.

Далі вона продовжила: “В.Сушкевич наполягав, що всі особи з інвалідністю мають бути мобілізовані тільки добровільно, особа з інвалідністю має мати право вибрати собі доглядальника, не потрібно додаткового підтвердження для І-ІІ групи при оформленні доглядальника”.

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Безугла зазначила, що підтримує Сушкевича і поскаржилася на таке: “Коли я вкотре звернула увагу, що ми досі не перейшли до конкретних правок, а експертів можна було долучити раніше, і що запрошеним гостям не дали змогу договорити, мені спробували виключити мікрофон”.

Нардепка резюмувала: “Висновки: години розмов, жодного рішення, нарешті почали підключати зовнішніх експертів, комітет все ще чіпляється за хибну зону комфорту “як було”. Колеги, “як було” не буде”.

Нагадаємо, 6 березня народна депутатка Марʼяна Безугла знову різко висловилася про роботу Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки та розгляд законопроєкту про мобілізацію. До того ж вона залишила засідання, поки “не почнеться конкретика”.

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