Безугла зробила заяву про прорив окупантів на Донеччині та назвала винного: гучні деталі

За її словами, ЗСУ втратили позиції, які утримували з 2014 року.

Народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що нібито стався черговий злочин військового керівництва. Вона вважає винним генерала Юрія Содоля в тому, що російські окупанти начебто змогли прорватися на Торецьк Донецької області (військові це не підтверджували). Також нардепка звинувачує за ситуацію на фронті і головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це Безугла заявила на своїй сторінці у Facebook.

“Черговий злочин керівника східним фронтом генерала Содоля: прорив на Торецьк. Зараз ми втратили позиції, які були з 2014 року. Розвідка попереджала. За добу до можливого прориву Содоль знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який вже поніс втрати і має знижену боєздатність. Наразі події розвиваються так, що недалеко до виходу на трасу. Підготовлених фортифікацій знову немає! Бої в Шумах”, — написала вона.

Безугла додала, що штаби начебто приховують інформацію, а дії генерала свідчать не тільки про злочинну недбалість, а й про свідоме нанесення шкоди державі, що робить його пособником ворога. Сюди ж вона “приплела” і генерала Сирського.

“Це вже у мережі, але не в брехливих штабних доповідях... Виглядає так, що генерал Содоль не просто проявляє злочинну недбалість, а й умисел, працює на ворога. Сирський — спільник чи не контролює ситуацію?”, — зазначила нардепка.

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Мар’яна Безугла назвала “неправдою” інформацію про ймовірний розгляд у Верховній Раді законопроєкту про демобілізацію, який може розпочатися наприкінці літа цього року.

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