Безугла звинуватила Сирського у втраті ще одного Patriot

Безугла вчергове дорікнула головкому ЗСУ Олександру Сирському за невдачі. Так, вона вважає його винним у втраті ще одного Patriot.

Про це написала нардепка Мар'яна Безугла.

Що не влаштовує Безуглу

Як висловилася Безугла, ще один "Патріот" пошкоджений. Усе через відсутність системи, каже вона, яку теперішній генералітет просто не здатний побудувати через свій IQ, відсутність бажання і корумпованість.

"Так, Олександре Станіславовичу, я до Вас звертаюся. Головне — щоб ТЦК та СП працювали, а також вимагати у союзників зброю на кшталт "дайте і відчепіться, ми самі все знаємо"? Як Головнокомандувач ЗСУ, Ви тільки погіршили дегенеративність вищого військового управління і можете залишитися в історії з ганьбою. А могли б стати героєм. Що ж, кожен робить свій вибір", — пише скандальна нардепка.

На її думку, чим довше Президент триматиме Сирського на посаді, "довіряючи його брехні", тим більше зростає його особиста відповідальність.

"Не чіпляйтесь. Звільніть усіх нас від каторги Ваших амбіцій. Ваш талант полководця безнадійно застарів у сучасних умовах, а новому Ви не вчитесь і не вмієте. Ідіть. Пане Президенте, коли вже?", — дорікнула наприкінці Безугла.

Раніше скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла знову наїхала на колишнього головкома ЗСУ та чинного посла України у Британії Валерія Залужного.

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