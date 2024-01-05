Безуглу відкликали з посади заступниці голови Комітету ВР з національної безпеки – нардеп

Скандальну нардепку Мар’яну Безуглу відкликали з посади заступниці голови Комітету ВР з національної безпеки, оборони та розвідки.

Народну депутатку від партії "Слуга народу" Мар’яну Безуглу 5 січня відкликали з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради з національної безпеки.

Про це повідомив депутат Верховної Ради України від ВО "Батьківщина" Вадим Івченко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що проголосував "за" звільнення Безуглої.

"Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають перебувати люди, які підсилюють наші позиції – в політичному та інформаційному просторах", – сказав він.

Сама ж Безугла вже відреагувала на відклилання.

"Дорогий Комітете Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, рішення можна ухвалити лише голосуванням у залі...Окрема "подяка" Завітневичу (Завітневич Олександр – нардеп від "Слуги народу" та голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки – ред.), що ініціативно поставив на голосування таку рекомендацію", – написала Безугла у своєму Facebook.

Скандали навколо Мар'яни Безуглої

Мар'яна Безугла останнім часом відзначилася низкою скандальних висловлювань і неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації всіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо.

Зокрема, раніше нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, чим "нарвалася" на критику соцмереж.

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