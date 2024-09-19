Безуглу звільнили з оборонного комітету Верховної Ради

Тепер нардепка працюватиме в комітеті з питань зовнішньої політики.

Верховна Рада у четвер, 19 вересня, на засіданні звільнила Марʼяну Безуглу з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що Безуглу також усунули з посади члена оборонного комітету.

Натомість тепер вона працюватиме в комітеті з питань зовнішньої політики.

Безугла прокоментувала своє звільнення

Як прокоментувала зміни сама Безугла, тепер її "боротьба не тільки не зменшиться, а й набуде міжнародного характеру".

"Я ухвалила рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність. Наш закоренілий, корумпований армійський "совок" не здолати без реального розвитку співпраці з партнерами. Адже, окрім їхніх внутрішніх політичних розборок, є низка об'єктивних причин, чому нам так дозують допомогу: військовій системі не довіряють", - написала вона.

Для цього вона, зокрема, пообіцяла публікувати свої дописи також і англійською мовою.

"Ще дуже багато є про що написати, але нехай це буде поступово", - зазначила Безугла.

Нагадаємо, напередодні народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву про звільнення з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

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