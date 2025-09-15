ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2026
Час на прочитання
2 хв

Безугла б’є на сполох: "Ми перетворимося на країну-хоспіс" — що вона мала на увазі

Мар’яна Безугла висунула низку вимог щодо змін у війську та закликала готуватися до блекауту.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мар’яна Безугла

Мар’яна Безугла

Ситуація біля Добропілля й надалі погіршується, ніякий російський «клин» не прибрали, а в Дніпропетровській області ворог продовжує закріплюватися в нових селах.

Про це заявила одіозна народна депутатка Мар’яна Безугла у себе в Facebook.

«Жаль, що президент досі читає незмінений Генштаб і тримає Сирського, а в РНБО засів ледь вигнаний з Міноборони Умєров. Це все повністю відповідальність Зеленського. За такий час неможливо ігнорувати реальність, або ж це такий задум. Мене не чують», — скаржиться Безугла.

На її думку, в українському суспільстві відсутній запит на зміни у війську. Безугла закликає терміново ухвалити такі рішення:

  • військова юстиція, розшук тих, хто пішов у СЗЧ, повернення у військо;

  • чіткі терміни служби;

  • скорочення штабів, збільшення бойової частини, ліквідація зайвих і фейкових підрозділів;

  • цифровізація бойових розпоряджень;

  • аналітика;

  • реальний розвиток сержантського корпусу;

  • психологічний супровід бою.

«Функції оборони перемішані між ЗСУ, СБУ, Нацгвардією, Нацполом, розвідками тощо. Бедлам, який «списує» людей, гроші і «переводить стрілки». Ми заходимо в чергове коло періоду без ключових рішень, інерційного періоду… Тож поки ми не змінимося, перебуватимемо в поточному циклі й урешті перетворимося на країну-хоспіс. Це буде поступово, як уже відбувається, рік за роком, місяць за місяцем. Це прекрасно розуміють у Росії і максимально сприяють такому розвитку подій. Щодо рішучості США і Європи, світу — все бачите», — пише нардепка.

На її думку, ситуацію може врятувати «повна мілітаризація держави, переосмислення, дисципліна і повага до правди в Силах оборони на чолі з новими керівниками (які переважно мають бути взагалі не кадровими військовими, а людьми, що добровільно прийшли у військо, добившись успіху в корпоративному управлінні, бізнесі), залучення всього населення до війни і переведення економіки у режим війни».

Крім того, Безугла закликала всіх готуватись до блекауту.

Раніше співак Тарас Тополя подав до суду на Мар’яну Безуглу, яка назвала його службу в ЗСУ «фейковою».

Дата публікації
Кількість переглядів
2026
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie