Мар’яна Безугла

Реклама

Ситуація біля Добропілля й надалі погіршується, ніякий російський «клин» не прибрали, а в Дніпропетровській області ворог продовжує закріплюватися в нових селах.

Про це заявила одіозна народна депутатка Мар’яна Безугла у себе в Facebook.

«Жаль, що президент досі читає незмінений Генштаб і тримає Сирського, а в РНБО засів ледь вигнаний з Міноборони Умєров. Це все повністю відповідальність Зеленського. За такий час неможливо ігнорувати реальність, або ж це такий задум. Мене не чують», — скаржиться Безугла.

Реклама

На її думку, в українському суспільстві відсутній запит на зміни у війську. Безугла закликає терміново ухвалити такі рішення:

військова юстиція, розшук тих, хто пішов у СЗЧ, повернення у військо;

чіткі терміни служби;

скорочення штабів, збільшення бойової частини, ліквідація зайвих і фейкових підрозділів;

цифровізація бойових розпоряджень;

аналітика;

реальний розвиток сержантського корпусу;

психологічний супровід бою.

«Функції оборони перемішані між ЗСУ, СБУ, Нацгвардією, Нацполом, розвідками тощо. Бедлам, який «списує» людей, гроші і «переводить стрілки». Ми заходимо в чергове коло періоду без ключових рішень, інерційного періоду… Тож поки ми не змінимося, перебуватимемо в поточному циклі й урешті перетворимося на країну-хоспіс. Це буде поступово, як уже відбувається, рік за роком, місяць за місяцем. Це прекрасно розуміють у Росії і максимально сприяють такому розвитку подій. Щодо рішучості США і Європи, світу — все бачите», — пише нардепка.

На її думку, ситуацію може врятувати «повна мілітаризація держави, переосмислення, дисципліна і повага до правди в Силах оборони на чолі з новими керівниками (які переважно мають бути взагалі не кадровими військовими, а людьми, що добровільно прийшли у військо, добившись успіху в корпоративному управлінні, бізнесі), залучення всього населення до війни і переведення економіки у режим війни».

Крім того, Безугла закликала всіх готуватись до блекауту.

Реклама

Раніше співак Тарас Тополя подав до суду на Мар’яну Безуглу, яка назвала його службу в ЗСУ «фейковою».