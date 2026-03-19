Народна депутатка Мар'яна Безугла

Офіс генерального прокурора зареєстрував два кримінальні провадження проти скандальної народної депутатки Мар’яни Безуглої.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерела в ОГП.

За інформацією видання, нардепка стала фігуранткою двох кримінальних справ за звинуваченням у державній зраді та розголошенні державної таємниці.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів ОГП.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва.

В Офісі генерального прокурора в коментарі УНІАН повідомили, що наразі триває слідство, і відмовилися коментувати подробиці звинувачень, щоб не зашкодити розслідуванню.

У своєму Telegram-каналі Мар’яна Безугла опосередковано підтвердила звинувачення, заявивши, що на неї «намагаються наступати, подаючи як „держзраду“.

Причиною «переслідування» нардепка назвала свій пост від 30 серпня 2024 року, в якому вона пише, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський «забирає 72 бригаду з Вугледару».

«Краще б він наступав на росіян», — дорікнула Безугла гловкому ЗСУ.

Нагадаємо, в липні минулого року нардепка Мар’яна Безугла прийшла на мітинг на підтримку НАБУ і САП з вимогою відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.