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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Безугла закликала до відставки головкома Сирського — в Раді відреагували

Народний депутат Федір Веніславський розкритикував депутатку Мар’яну Безуглу, яка днями прийшла на мітинг проти закону щодо НАБУ і САП.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Безугла закликала до відставки головкома Сирського — в Раді відреагували

Мар’яна Безугла вийшла на мітинг / © скриншот з відео

Народний депутат Федір Веніславський розкритикував депутатку Мар’яну Безуглу, яка на мітингу проти скандального закону щодо НАБУ і САП закликала до відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського.

Про це йшлося у коментарі Веніславського Свобода Live.

Веніславський також виступив із закликом. Він попросив не піддаватися впливу й не дозволяти проросійським силам чи агентам впливу використовувати ці акції у своїх інтересах.

«Тому що навіть те, що вчора дозволила собі зробити моя колишня колега під час такого протесту — це не моє переконання. Це, відверто кажучи, гра на руку російським спецслужбам, які прагнуть показати, ніби в українському суспільстві існує якесь системне невдоволення вищим військовим командуванням», — сказав нардеп.

На його переконання, цього допускати не можна, адже ворог використає будь-який привід.

“І ці підстави, на жаль, уже є», — сказав.

Що думає про скандальний закон Веніславський і як сам голосував

За словами Веніславського, голосування депутатів за законопроєкт №12414 створило «ідеальний шторм для російських спецслужб». Водночас сам він під час голосування утримався.

Нагадаємо, що днями депутатка Мар’яна Безугла вийшла на мітинг проти закону №12414 в Києві, за який сама ж і голосувала. Вона віддала свій голос саме за узалежнення САП і НАБУ.

Тож на протест Безугла прийшла з гаслом, яке теми протесту не стосувалося. Хоча вже після акції вона написала, що «деякі погляди» змінила і що «майже готова голосувати за відміну закону».

На появу нардепки учасники акції протесту відреагували вигуками «Ганьба!», «Безуглу геть!» та «Зрадниця!».

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