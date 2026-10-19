ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1058
Час на прочитання
3 хв

Безугла закликає масово скасувати бронювання: кого хоче мобілізувати

Поліцейські, медики та науковці без броні: Безугла запропонувала радикальні зміни мобілізації.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Служать всі: Безугла закликала скасувати бронювання поліції, медиків, науковців і запропонувала мобілізацію жінок

Служать всі: Безугла закликала скасувати бронювання поліції, медиків, науковців і запропонувала мобілізацію жінок / © ТСН

Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила із закликом радикально переглянути й обмежити систему бронювання в Україні, скасувавши відстрочки для силових відомств, чиновників, науковців та медиків.

Про це вона написала у соцмережах.

Хто має зберегти бронювання, на думку Безуглої:

  • Підприємства ОПК (оборонно-промислового комплексу) після аудиту.

  • Більшість об’єктів критичної інфраструктури.

  • Кілька тисяч топчиновників, таких як міністри, заступники, регіональні керівники, нардепи.

Кого мають позбавити бронювання, на думку нардепки:

«Ні поліцейські, ні прокурори, ні чиновники масово — ніхто з них не має бути заброньованим. Ветерани прекрасно можуть ставати патрульними поліцейськими, а бюрократичний апарат у державі і так треба скорочувати. У військо потрапили інженери, управлінці, діловоди, водії, художники і вчителі. Чому вони там, а інші ні? Ми не маємо далі ділити суспільство на „там“ і „тут“», — вважає Безугла.

Мобілізація викладачів і науковців

Крім того, вона наголосила на необхідності скасування бронювання для працівників закладів вищої освіти, інститутів Національної академії наук України.

«А ще цікаво, скільки незамінних науковців заброньовано в більш ніж 100 бездарних інститутах Національної академії наук? І чи всі оркестри у нас пооформлювали критичність?», — пише Безугла.

Мобілізація медиків

Нардепка вважає, що «бронь» потрібно забрати і в медичних працівників.

«Адже навіть якщо говоримо про медиків, то чому одні потрапили в систему мобілізації, а інші ні? Можливо, просто не потрібно так багато мобілізованих медиків? Можливо, треба переглядати взагалі, кого і як було мобілізовано, на яких вони посадах і чи використаний весь їхній потенціал? Це окрема проблема, яка потребує вирішення та внутрішнього аудиту сил оборони, на якому наполягаю вже не перший рік», — зауважує Безугла.

Забрати «бронь» навіть у нардепів?

Мар’яна Безугла вважає, що навіть її колег-нардепів не можна просто залишити заброньованими, аби вони голосували за закони.

«Так, у нас унікальний статус, але вважаю, нам треба організувати ротації у військо, аби покращити відчуття реальності. При цьому це може бути не тільки військо, а й пожежна частина, робота у прифронтових містах, наприклад, протягом місяця. Це було б цілком реально. Вже два квартали підряд у нас не було по місяцю засідань. Що заважає такий місяць витратити на ротації і занурення в проблеми країни та оборони?», — радить вона.

Корупція у системі бронювання

Безугла стверджує, що система бронювання набула «виражених корупційних рис на всіх рівнях».

За її інформацією, в ОПК створюються фірми для того, щоб бронювати людей, які фактично нічого не виробляють, окрім місць для заброньованих.

«Приватні компанії бронюють кур’єрів і кухарів. Кількість заброньованих зростає з кожним місяцем і вже давно перевалила за мільйон, а з такими темпами і правилами легко могла досягти і двох мільйонів. То кому і як воювати? Яким чином забезпечити терміни служби? Чому одні мають воювати шостий рік, а інші ні. Все це має бути вирішено», — зазначає нардепка.

Резерв+ для жінок

На завершення, Безугла закликала до створення Резерв+ для жінок, «щоб держава бачила, які професії мають наші громадянки, і мобілізацію жінок на тилові посади з вивільненням чоловіків для служби на бойових посадах».

«Я б запровадила мобілізацію не тільки на тилові посади, але до цього наші шановні громадянки та й суспільство загалом точно поки не готові», — підсумувала вона.

Раніше прем’єр Сергій Корецький запевнив, що зміни до системи бронювання не передбачатимуть радикальних нововведень для критично важливих підприємств оборонного та енергетичного комплексів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie