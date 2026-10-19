Безугла закликає масово скасувати бронювання: кого хоче мобілізувати

Служать всі: Безугла закликала скасувати бронювання поліції, медиків, науковців і запропонувала мобілізацію жінок / © ТСН

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Народна депутатка Мар’яна Безугла виступила із закликом радикально переглянути й обмежити систему бронювання в Україні, скасувавши відстрочки для силових відомств, чиновників, науковців та медиків.

Про це вона написала у соцмережах.

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Хто має зберегти бронювання, на думку Безуглої:

Підприємства ОПК (оборонно-промислового комплексу) після аудиту.

Більшість об’єктів критичної інфраструктури.

Кілька тисяч топчиновників, таких як міністри, заступники, регіональні керівники, нардепи.

Кого мають позбавити бронювання, на думку нардепки:

«Ні поліцейські, ні прокурори, ні чиновники масово — ніхто з них не має бути заброньованим. Ветерани прекрасно можуть ставати патрульними поліцейськими, а бюрократичний апарат у державі і так треба скорочувати. У військо потрапили інженери, управлінці, діловоди, водії, художники і вчителі. Чому вони там, а інші ні? Ми не маємо далі ділити суспільство на „там“ і „тут“», — вважає Безугла.

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Мобілізація викладачів і науковців

Крім того, вона наголосила на необхідності скасування бронювання для працівників закладів вищої освіти, інститутів Національної академії наук України.

«А ще цікаво, скільки незамінних науковців заброньовано в більш ніж 100 бездарних інститутах Національної академії наук? І чи всі оркестри у нас пооформлювали критичність?», — пише Безугла.

Мобілізація медиків

Нардепка вважає, що «бронь» потрібно забрати і в медичних працівників.

«Адже навіть якщо говоримо про медиків, то чому одні потрапили в систему мобілізації, а інші ні? Можливо, просто не потрібно так багато мобілізованих медиків? Можливо, треба переглядати взагалі, кого і як було мобілізовано, на яких вони посадах і чи використаний весь їхній потенціал? Це окрема проблема, яка потребує вирішення та внутрішнього аудиту сил оборони, на якому наполягаю вже не перший рік», — зауважує Безугла.

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Забрати «бронь» навіть у нардепів?

Мар’яна Безугла вважає, що навіть її колег-нардепів не можна просто залишити заброньованими, аби вони голосували за закони.

«Так, у нас унікальний статус, але вважаю, нам треба організувати ротації у військо, аби покращити відчуття реальності. При цьому це може бути не тільки військо, а й пожежна частина, робота у прифронтових містах, наприклад, протягом місяця. Це було б цілком реально. Вже два квартали підряд у нас не було по місяцю засідань. Що заважає такий місяць витратити на ротації і занурення в проблеми країни та оборони?», — радить вона.

Корупція у системі бронювання

Безугла стверджує, що система бронювання набула «виражених корупційних рис на всіх рівнях».

За її інформацією, в ОПК створюються фірми для того, щоб бронювати людей, які фактично нічого не виробляють, окрім місць для заброньованих.

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«Приватні компанії бронюють кур’єрів і кухарів. Кількість заброньованих зростає з кожним місяцем і вже давно перевалила за мільйон, а з такими темпами і правилами легко могла досягти і двох мільйонів. То кому і як воювати? Яким чином забезпечити терміни служби? Чому одні мають воювати шостий рік, а інші ні. Все це має бути вирішено», — зазначає нардепка.

Резерв+ для жінок

На завершення, Безугла закликала до створення Резерв+ для жінок, «щоб держава бачила, які професії мають наші громадянки, і мобілізацію жінок на тилові посади з вивільненням чоловіків для служби на бойових посадах».

«Я б запровадила мобілізацію не тільки на тилові посади, але до цього наші шановні громадянки та й суспільство загалом точно поки не готові», — підсумувала вона.

Раніше прем’єр Сергій Корецький запевнив, що зміни до системи бронювання не передбачатимуть радикальних нововведень для критично важливих підприємств оборонного та енергетичного комплексів.

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