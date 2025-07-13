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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
793
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2 хв

Безугла звинуватила відомих журналістів у пристосуванстві в ЗСУ: що їй відповіли

Обидва військовослужбовці заявили, що народна депутатка поширила брехню.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мар'яна Безугла

Народна депутатка Мар'яна Безугла

Народна депутатка Мар’яна Безугла звинуватила колишніх журналістів, а тепер військовослужбовців Романа Вінтоніва (відомого як Майкл Щур) та Іларіона Павлюка у тому, що, мобілізувавшись до армії вони нібито не стали «справжніми воїнами», а продовжують медійну роботу.

Про це вона написала вранці неділі, 13 липня, у своєму Telegram-каналі.

Романа Вінтоніва нардепка звинуватила в тому, що він лише знявся на відео з автоматом, а насправді служить у Міноборони, «доєднавшись до PR-машини Умєрова».

«Схожа історія з Іларіоном Павлюком, українським письменником, автором проникливої книги „Я бачу, вас цікавить пітьма“, який зайняв посаду начальника (!) Управління преси та інформації МОУ, хоча я його особисто попереджала про пітьму у МОУ. Вже близько двох років Іларіон клепає весь той форумний образ Умєрова та Міноборони, терпить дебілізм медійників Сирського і слухається Кирила Тимошенка», — стверджує Мар’яна Безугла.

Майже одразу на ці звинувачення надійшла відповідь і від Романа Вінтоніва, і від Іларіона Павлюка. Обидва військовослужбовці заявили, що Мар’яна Безугла поширила брехню.

Іларіон Павлюк на своїй сторінці в Facebook нагадав тим, хто «щось пропустив», що передав всі справи, повʼязані з Управлінням преси та інформації МОУ, ще у квітні 2024 року, відтоді до сфери комунікацій вже не повертався.

«Зараз служу геть в іншому підрозділі», — повідомив Павлюк.

Роман Вінтонів (Майкл Щур) написав у Facebook, що покинув «медійку» Міноборони в травні 2024 року, зараз служить в одному з підрозділів ТРО і його діяльність ніяк не пов’язана з комунікаціями.

«Марʼяна Безугла поширює брехню. Буквально», — підсумував він.

У відповідь народна депутатка опублікувала новий допис у своєму Telegram-каналі, вимагаючи від згаданих нею колишніх журналістів, повідомити, на якому напрямку вони воюють.

Нагадаємо, раніше Мар’яна Безугла викликала скандал своєю заявою у соцмережі про «карму» 31-річного студента, який загинув під час обстрілу Києва.

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