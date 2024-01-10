"Безвідповідальні та ховаються": нардепка розкритикувала уряд за законопроєкт про мобілізацію

Бобровська вважає, що у владі вирішили замовчати важливу тему, яка турбує всіх.

Нардепка, членкиня комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська вважає, що фракція "Слуга народу" і Кабмін на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем фактично "абстрагувалися" від законопроєкту про мобілізацію і не коментують його, хоча суб'єктом подання документу є саме уряд.

Про це вона сказала в ефірі "Еспресо".

"Я вважаю несправедливим, що не дають коментарі мої колеги зі "Слуги народу" і не дають коментарі у Міністерстві оборони. Здається, вирішили замовчати важливу тему, яка турбує всіх. Бо це буде вплив на суспільство з певними наслідками. Я вважаю, що така поведінка є неприпустимою і безвідовідальною. Ніхто не хоче коментувати ті положення, які Міноборони прописало. А це 70 сторінок в електронному варіанті і 200 сторінок тексту роздрукованого", – каже депутатка.

За її словами, дуже багато речей, які прописані у документі, будуть нормуватися підзаконними актами.

"А вони навіть не написані і не прописані. Тобто, це ще одна історія, яка буде регулюватися Кабміном, і про яку ще менше говорять", – зауважила Бобровська.

Депутатка розповіла, що від тоді, як вона стала активно коментувати цей законопроєкт, їй "прилітає" у соцмережі чимало критики від простих українців, яким не подобаються ті чи інші норми у документі.

"Ці претензії мають писатися міністру оборони, прем'єру Шмигалю, який взагалі не коментує, хоча є суб'єктом подання", – пояснила вона.

Також Бобровська нагадала, що її Комітет поки не ухвалив жодного рішення щодо законопроєкту про мобілізацію. Водночас, вона наголосила, що рекомендації Комітету не мають жодної юридичної сили.

"Вони будуть мати силу виключно у вигляді правок до другого читання, за умови, що їх ухвалять. Моя позиція – у тому вигляді, у якому є документ, його не можна ухвалювати у першому читанні", – підсумувала Соломія Бобровська.

Раніше нардепка Соломія Бобровська пояснила, що у першому читанні законопроєкт про мобілізацію ухвалять у тому вигляді, в якому він є зараз – без правок.

Нагадаємо, ми писали про головні протиріччя та суперечки навколо скандального законопроєкту про мобілізацію.

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