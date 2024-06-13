Цинізм окупантів зашкалює: у мешканців Маріуполя відбирають вже не тільки квартири

Окупанти добрались до гаражних кооперативів, які продають за 400 тисяч рублів.

Російські окупанти продовжують незаконно продавати майно українців в тимчасово захопленому Маріуполі. В цей раз вони добралися до гаражів.

Про це повідомили в Маріупольській міськраді.

“Загарбникам замало відібрати “безхазяйні” квартири жителів міста. Тепер вони взялися за гаражі. Зокрема, одна з так званих "рієлтарок" зняла відео з одного з гаражних кооперативів”, - розповіли в міськраді.

У відео “рієлторка” демонструє та розповідає про зруйновані окупантами гаражні споруди, з яких деякі після бомбардувань армії РФ залишилися цілими.

“Кооператив займає велику територію та налічує близько 500 одиниць гаражів. Поки ви дивитися на їхній стан, я розповів про фінансові моменти. Членський внесок складає п’ять тисяч рублів на рік. Ці гроші необхідні для відновлення та підтримки кооператива. Вартість гарного, цілого гаража - орієнтовно 400 тисяч рублів (120 тисяч гривень, - ред.)”, - розповіла так звана “рієлторка”.

Нагадаємо, що Росія застосовувала навмисну "тактику голоду" під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року. Такі дії прирівнюються до воєнного злочину.

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