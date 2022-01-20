Безжально товкла по голові стареньку: на Закарпатті невістка під час сварки вбила свекруху (фото)

Безжально товкла по голові стареньку: на Закарпатті невістка під час сварки вбила свекруху (фото)

Жінку вже затримали і помістили до ізолятора, відомо, що вона перебуває на обліку в лікаря-психіатра.

У середу, 19 січня, у селі Мала Уголька Тячівського району Закарпатської області під час сварки 39-річна невістка жорстоко побила свою 74-річну свекруху. Від отриманих травм пенсіонерка померла.

Про це поінформували у пресслужбі поліції області.

"Близько 17:00 до поліцейських звернулася жителька села Мала Уголька Тячівського району. Жінка повідомила, що побила свою свекруху, внаслідок чого потерпіла померла", - йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські з’ясували, що приблизно за годину до того між 39-річною жінкою та її свекрухою виникла сварка. Жінка на подвір'ї будинку почала бити 74-річну родичку по голові. Від отриманих травм пенсіонерка померла на місці події.

Попередньо встановлено, що жінка перебуває на обліку в лікаря-психіатра. Її затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.

Підозрюваним у вбивстві 11-річного хлопчика обрали запобіжний захід

Читайте також: