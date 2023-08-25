Безжально знищують окупантів: Залужний показав, як українські воїни накривають ворога "Градами"

Українські військові невпинно й самовіддано працюють над тим, щоб вибити ворога з нашої землі.

Так, воїни ЗСУ потужно накривають загарбників вогнем. Допомагають їм у цьому БМ-21 "Град".

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний.

"Воїни-реактивники 22-ї окремої механізованої бригади безжально знищують окупантів пекельним вогнем із БМ-21 "Град". З кожним пострілом наближаємо Перемогу!", - написав Залужний.

Залужний показав, як наші бійці накривають окупантів вогнем

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський показав, як воїни 225-го ОШБт підбили ворожий танк поблизу Бахмута. Здійснити це вдалося за допомогою FPV-камікадзе.

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