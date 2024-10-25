БФ молодіжної ініціативи «Надія» передав апарати Easy Pulse для стабпунктів на Донеччині та Харківщині

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з партнерами здійснив 180-ту гуманітарну місію на передову. Цього разу допомогу отримали підрозділи Сил оборони на Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках. Благодійники доставили ще 10 нових апаратів для непрямого масажу серця Easy Pulse (Швейцарія), а також системи обігріву пацієнтів Warm для стабілізаційних медичних пунктів. Загалом команда «Надії» передала вже 60 таких апаратів в медзаклади вздовж лінії зіткнення.

Про це розповів голова наглядової ради БФ «Надія», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерій Дубіль.

«В умовах війни кожна секунда на рахунку, тому у військових має бути все необхідне для порятунку життя. Пристрої непрямого масажу серця Easy Pulse, які ми передали, забезпечують ефективну реанімацію та значно підвищують шанси на виживання. Цей апарат працює за технологією компресії, він забезпечує тиск на грудну клітину, допомагаючи підтримувати кровообіг у поранених. Більше 50 таких апаратів вже рятують життя поранених воїнів в різних точках лінії зіткнення, і ми продовжуємо доставляти на передову це критичне обладнання», — додав Валерій Дубіль.

Волонтери також передали дрони, старлінки, генератори, зарядні станції, вітаміни та інше критично важливе обладнання. Гуманітарна місія фонду «Надія» охопила такі населені пункти: Пісочин, Чугуїв, Ізюм, Словʼянськ, Добропілля, Андріївка, Покровськ.

«Ми разом з нашими партнерами, компанією Епіцентр та родиною Галини й Олександра Герег, продовжуємо місію — рятувати життя. Завдяки спільним зусиллям ми забезпечуємо стабілізаційні пункти на лінії фронту апаратами для серцевої реанімації Easy Pulse. Докладаємо всіх зусиль, щоб надати військовим все необхідне для підтримки їхнього здоровʼя і збереження їхніх життів в боротьбі за свободу України», — зазначив Валерій Дубіль.

Він висловив подяку волонтерам фонду та партнерам, які системно допомагають збирати гуманітарний вантаж.

«Фонд «Надія» продовжує свою місію - рятувати життя та допомагати військовим. Я щиро дякую всім партнерам та друзям фонду за підтримку: Благодійному фонду Дениса Парамонова, Revival Foundation, EDG-Group та Святославу Нечипоренку, Анатолію Шкрібляку, Борису Козирю, Ігорю Коржу та Олексію Юренку, Юлії Богатирьовій та компанії Art Blanche, Олексію Омельяненку, Наталі Некрасовій, Об’єднанню «Україна Допомога Брайтшайд ім. Св. Лаврентія», Ігорю Кучеренку, компанії Harwind та усім нашим партнерам. Щодня завдяки нашій спільній підтримці наші захисники отримують шанс на порятунок і повернення додому. Ми віримо в силу єдності, яка наближає нас до перемоги, і не зупинимось, доки не настане мир на українській землі!» - резюмував Валерій Дубіль.