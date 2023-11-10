БФ молодіжної ініціативи «Надія» спільно з HopeUA та партнерами передали ультразвукові скальпелі шпиталю на передовій

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», спільно з HopeUA, фондом Дениса Парамонова та партнерами здійснили чергову гуманітарну місію на Донеччину та Харківщину. Зокрема, в один з військових шпиталів Донецької області передали два комплекти ультразвукових скальпелів Ethicon з набором інструментів.

«Таке обладнання дає можливість здійснювати безкровні хірургічні втручання, що дуже важливо при травмах різного роду. Тепер лікарі мобільного військового шпиталю, який одним з перших приймає поранених з лінії фронту, зможуть надавати допомогу ще якісніше та оперативніше», - розповів амбасадор БФ молодіжної ініціативи «Надія» Євген Хмара.

Також, під час візиту на Донеччину, команда «Надії» побачила, як працює апарат для гемодіалізу Prismaflex («штучна нирка»), який придбали для військового шпиталю кілька тижнів тому.

«Це інноваційне обладнання для замісної терапії, лікування гострої ниркової недостатності, яка часто виникає у військових при тяжких пораненнях, а також воно виконує функції фільтрації крові. Лише за перший тиждень його використання ми врятували життя восьми поранених бійців. Більше того, ми змогли ще й зберегти хлопцям із тяжкими посттурнікетними синдромами їхні кінцівки. У нас вже був випадок, коли поранений тримав турнікет на нозі понад шість годин, але завдяки апарату Prismaflex ми зберегли військовому і ноги, і життя», - розповідає військовий лікар Дмитро Миронович.

Також, під час візиту у прифронтові регіони, фонд «Надія» доставив медичні вантажі у Покровськ, Дружківку, Краматорськ, Торецьк, Купʼянськ, Дергачі, Балаклею, Ізюм та Чугуїв.

Ця масштабна гуманітарна місія була організована за підтримки партнерів БФ молодіжної ініціативи «Надія»: БФ HopeUA, БФ Дениса Парамонова, фондів GEM, Eltech Trust, Revival Foundation, компаній Медирент та Дойч Фарм, ТОВ «БУДХАУСГРУПП», «Епіцентр», «Краснолиманське», ювелірної мережі «Золота країна», компаній «Біосфера» та «Катіон інвест». Окрема вдячність молодіжному крилу «Надії»: Іллі Дубілю, Максиму Стригуну, Івану Дубілю, Аріні Пашеньці, Анастасії Романовій, Олександру Самардаку, Віті Присяжнюк.

«Сьогодні, для допомоги нашим захисникам та медикам, ми обʼєднуємо різних людей, благодійні фонди, компанії та великі корпорації. Спільними зусиллями ми вже передали на передову «швидкі», нові рентген та УЗД-апарати, гастроскопи, МРТ, два апарата КТ, більше 100 сучасних моніторів, 65 підігрівачів інфузій, багатофункціональні ліжка і операційні столи, стерилізатори, холодильні камери, апарати для загоєння ран та інше, необхідне у прифронтових шпиталях, обладнання. Я дякую усім, хто робить свій посильний внесок у цей процес, адже разом ми наближаємо нашу перемогу забезпечуємо медиків усім необхідним для порятунку життів наших воїнів та наших людей», - резюмував Валерій Дубіль, перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації.