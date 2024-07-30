БФ молодіжної ініціативи «Надія», за підтримки Олексія Омельяненка, забезпечує обладнанням лікарні на передовій

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», за підтримки мецената Олексія Омельяненка, надає системну допомогу медичним закладам, наближеним до лінії фронту. Стабілізаційні пункти, військові шпиталі та прифронтові лікарні отримують найсучасніше обладнання, необхідне для порятунку як поранених військових, так і цивільних громадян.

«Спільними зусиллями, разом з фондом «Надія» та нашим партнером Олексієм Омельяненко, ми доставили у шпиталі на передову апарат МРТ, два апарати КТ, пʼять апаратів для гемодіалізу Prismaflex, наркозно-дихальний апарат, десятки УЗД та рентген-апаратів, гастроколоноскоп, більше 200 медичних моніторів, підігрівачі інфузій, ультразвукові скальпелі та більше десяти портативних апаратів для непрямого масажу серця Easy Pulse Schiller (Швейцарія)», - розповів Валерій Дубіль, перший заступник голови комітету ВР з питань здоровʼя нації, голова наглядової ради БФ «Надія».

Команда фонду «Надія», за підтримки Олексія Омельяненка, розпочала роботу із забезпечення медзакладів з перших днів повномасштабного вторгнення, і за цей час волонтери проїхали фактично вздовж всієї лінії фронту на донецькому, харківському, запорізькому та південному напрямках.

«Намагаємося робити все можливе, щоб доставити лікарям те, що вони просять - допомогти їм якісно і швидко виконувати свою роботу. Звісно, потреби лікарень на лінії вогню колосальні, але щоразу ми привозимо їм дороговартісне обладнання і знаємо, що воно точно допоможе врятувати не одне життя. Крок за кроком ми рухаємося до все кращого оснащення прифронтових лікарень і стабпунктів, і це було б неможливим без наших партнерів, зокрема і Олексія Омельяненка, який не залишається осторонь всіх наших благодійних ініціатив», - резюмував Валерій Дубіль.