БФ «Велич Життя», АО «РІ ГРУП» передали на Донеччину необхідне обладнання - зазначив Владислав Ландар

«Сила держави - у єдності та взаємній допомозі. Дбати про Україну - це дбати й одне про одного, і про тих, хто поруч, про тих, кому складно. Маючи спільну мету з нашими партнерами Адвокатське об’єднання «РІ ГРУП», які постійно допомагають у придбанні необхідного обладнання для Донеччини нам вдалося реалізували надважливі проекти» - зазначила Президентка фонду Алла Ландар.

«Донечина вдячна Адвокатське об’єднання «РІ ГРУП» за потужну допомогу та постійну підтримку, й за лідерство - лідерство, яке допомагає зберегти світ заради захисту життя та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Українці знають, наскільки важлива міцна єдність у захисті від терору, від агресії. Єдність тут, у нашій країні. Єдність у наших партнерах. Єдність духу нашої країни», - зазначила президентка фонду Алла Ландар.

«Відвідавши Донеччину передали багато цінного приладдя, яке врятує не одне життя - автомобіль швидкої допомоги оснащений всім необхідним обладнанням, портативні зарядні станції, Апарат електрохірургічний ZEUS PRIME, датчики до Системи ультразвукової діагностичної, компресорні автохолодильники для зберігання крові, тазові шини, мішки АМБУ, шини гнучкі зразку SAM Splint, пульсоксиметри, карти діагностичні Eldoncard для визначення групи крові AB0 та резус-фактору RhD у наборі, ноші безкаркасні евакуаційні, термоковдри з напиленням олива/камо, iTClamp (устройство прямого давления для остановки кровотечений), підсумки для тунікетів, ноші пластикові, набори для внутрішньокісткового судинного доступу NIO+, шини Іммобілізаційні універсальні, вузлові турнікети SAM SJF, розхідні матеріали та продукти харчування», - розповіла Президентка фонду Алла Ландар.

«До збору коштів приєдналися колективи Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району в місті Києві, Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Голосіївського районного в місті Києві центру соціальних служб, колектив КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Голосіївського району міста Києва», Управління освіти, будівництва, культури, соціального захисту населення, (Центр) надання адміністративних послуг Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району міста Києва. Також, до збору коштів приєдналися Адвокатське об'єднання «РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП», ТОВ «ІНЖЕНІРИНГ-АНАЛІТИКА», ТОВ «ХАРВІНД», Компанія Listan GmbH, Благодійній організації «Благодійний фонд «Скарбниця нації», ТОВ «Будстандарт.

«Дякуємо всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую кожному й кожній, хто працює заради України. Вірити в Україну - це вірити в себе та працювати на спільну силу. Ми маємо перемогти. Великої вдячності заслуговують кожен і кожна, хто працює, щоб рятувати людей. Хто вдень і вночі присвячує своє життя тому, щоб кожен був врятований.

Дякую за вашу самовідданість, професійність та людяність! Людяність, самовідданість, праця заради життя інших це все про наших людей. Лікарі, медичні брати і медичні сестри, усім нашим бойовим медикам, усім волонтерам, усім і кожному які завжди поряд з нашими воїнами та завжди допомагають рятувати Життя.

Щоденна самовіддана праця наших медиків, щоденний порятунок життів попри все. Це ще одна важлива складова нашої Великої Нації, нашої української сили та стійкості. Дякую українським бойовим медикам, усім лікарям, медичним сестричкам і братам, які самовіддано працюють заради наших людей та України!» - наголосила Президентка фонду Алла Ландар.