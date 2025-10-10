БФ «Велич Життя», Ювелірний дім «СОВА» і АО «РІ ГРУП»: «Ми допомагаємо рятувати життя на сході» — Алла Ландар

Реклама

8 жовтня 2025 року Фонд «Велич Життя» передав чергову гуманітарну допомогу на схід України — у Донецьку область.

Серед переданого — тактичний легкий автомобіль (багі) «VOLS», який допомагатиме евакуйовувати поранених та рятувати життя бійців на передовій.

Також військові отримали зимові спальні мішки, карімати, флісові рукавички, павербанки, ліхтарики, турнікети, кровоспиняючі засоби, окопні свічки та генератор.

Крім того, допомогу отримала КНП «Міська лікарня №2» Краматорської міської ради. Медичний заклад забезпечено сучасним обладнанням: електричним відсмоктувачем, системою безперервного руху суглобів нижніх кінцівок, медичною пилкою, дрилем та протигазами.

«Ми продовжуємо виконувати нашу гуманітарну місію. Разом із партнерами передали необхідне обладнання та транспорт для військових і медиків Донеччини. Віримо, що кожен такий крок наближає нас до перемоги», — зазначила президентка фонду Алла Ландар.

Фонд висловлює щиру подяку виробнику КНП «Українська бронетехніка» та партнерам — Ювелірному дому «СОВА» і Адвокатському об’єднанню «РІ ГРУП» — за підтримку та внесок у реалізацію гуманітарної місії.

Благодійний фонд «Велич Життя» закликає всіх долучатися до ініціативи допомоги прифронтовим лікарням і військовим підрозділам, адже кожен спільний крок — це крок до життя і перемоги.